As matrizes all flash utilizam somente a memória flash para armazenamento. Essas arquiteturas modernas foram desenvolvidas para maximizar o desempenho e a capacidade de armazenamento sem as limitações das funções legadas da rede de área de armazenamento (SAN) do SSD. Elas oferecem latência muito reduzida e são altamente disponíveis. Adequadas especialmente para ambientes multinuvem e protocolos de armazenamento como NVMe.