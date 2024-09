O gerenciamento de ciclo de vida de dados (DLM) é uma abordagem para o gerenciamento de dados ao longo de seu ciclo de vida, desde a entrada de dados até a sua destruição. Os dados são separados em fases com base em diferentes critérios e passam por esses estágios à medida que concluem diferentes tarefas ou atendem a requisitos específicos. Um bom processo de DLM oferece estrutura e organização aos dados de uma empresa, que por outro lado viabiliza objetivos importantes do processo, como a segurança e a disponibilidade de dados.

Essas metas são essenciais para o sucesso dos negócios e sua importância aumenta com o tempo. As políticas e processos permitem que as empresas se preparem para lidar com consequências devastadoras caso uma organização enfrente violações de dados, perda de dados ou falha do sistema. Uma boa estratégia de gerenciamento de ciclo de vida de dados prioriza a proteção de dados e recuperação de desastres, especialmente à medida que os agentes maliciosos entram no mercado e que o volume de dados cresce rapidamente. Desta forma, um plano eficaz de recuperação dados deve estar pronto no caso de um desastre, minimizando alguns dos efeitos devastadores sobre os resultados de negócios e o estado geral da reputação.