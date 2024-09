Saiba como, embora relacionados, a ciência de dados e o aprendizado de máquina (ML) são diferentes um do outro. Enquanto a ciência de dados dá estrutura ao big data, o ML se concentra em aprender com os próprios dados.

Saiba mais sobre as tendências em big data, IA e as implicações para os negócios com uma variedade de especialistas. Apresentado por Al Martin, vice-presidente mundial de vendas técnicas da IBM, este podcast aborda os desafios e oportunidades do big data.

Inspire-se com uma conversa entre pessoas que estão na vanguarda da inovação. Sintonize para ouvir Malcolm Gladwell—um dos pensadores e escritores mais renomados do mundo em ciências sociais—falar com líderes sobre tecnologias que podem transformar seu negócio.