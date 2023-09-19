Como área de especialização, a ciência de dados tem um escopo muito maior do que a tarefa de conduzir análises de dados e é considerada seu próprio caminho de carreira. Aqueles que trabalham no campo da ciência de dados são conhecidos como cientistas de dados. Esses profissionais criam modelos estatísticos, desenvolvem algoritmos, treinam modelos de aprendizado de máquina e criam frameworks para:

Preveja resultados de curto e longo prazos

Resolva problemas de negócios

Identifique oportunidades

Apoie a estratégia de negócios

Automatize tarefas e processos

Plataformas Power BI

No mundo da tecnologia da informação, as vagas de emprego em ciência de dados estão atualmente em demanda por muitas organizações e setores. Para seguir uma carreira em ciência de dados, é necessário ter uma profunda compreensão e um amplo conhecimento de aprendizado de máquina e IA. Seu conjunto de habilidades deve incluir a capacidade de escrever em linguagens de programação Python, SAS, R e Scala. E você deve ter experiência em trabalhar com plataformas de big data, como Hadoop ou Apache Spark. Além disso, a ciência de dados exige experiência em programação de SQL Database e capacidade de trabalhar com dados não estruturados de vários tipos, como vídeo, áudio, imagens e texto.

Os cientistas de dados normalmente realizam a análise de dados quando coletam, limpam e avaliam dados. Ao analisar conjuntos de dados, cientistas de dados podem entender melhor seu uso potencial em um algoritmo ou modelo de aprendizado de máquina. Os cientistas de dados também trabalham em estreita colaboração com engenheiros de dados, que são responsáveis por construir os pipelines de dados que fornecem aos cientistas os dados de que seus modelos precisam, bem como os pipelines dos quais os modelos dependem para uso em produção em grande escala.