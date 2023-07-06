Ciência de dados versus aprendizado de máquina: qual é a diferença?

O início do aprendizado de máquina, e o próprio nome, surgiu na década de 1950. Em 1950, o cientista de dados Alan Turing propôs o que hoje chamamos de Teste de Turing, que fez a pergunta: "As máquinas pensam?" O teste é se uma máquina pode conversar sem que um ser humano perceba que é uma máquina. Em um nível mais amplo, pergunta se as máquinas podem demonstrar inteligência humana. Isso levou à teoria e ao desenvolvimento da IA.

O cientista de computação da IBM, Arthur Samuel, cunhou a expressão "aprendizado de máquina" em 1952. Ele escreveu um programa de jogo de damas naquele mesmo ano. Em 1962, um mestre de damas jogou contra o programa de aprendizado de máquina em um computador IBM 7094, e o computador venceu.

Atualmente, o aprendizado de máquina evoluiu ao ponto de que os engenheiros precisam conhecer matemática aplicada, programação de computadores, métodos estatísticos, conceitos de probabilidade, estrutura de dados e outros fundamentos da ciência da computação, além de ferramentas de big data, como Hadoop e Hive. É desnecessário conhecer SQL, já que os programas são escritos em R, Java, SAS e outras linguagens de programação. Python é a linguagem de programação mais comum usada em aprendizado de máquina.

Aprendizado de máquina e deep learning são subconjuntos da IA. O deep learning ensina os computadores a processar dados da mesma forma que o cérebro humano. Ele pode reconhecer padrões complexos em texto, imagens, sons e outros dados e criar insights e previsões precisas. Os algoritmos de deep learning são redes neurais modeladas de acordo com o cérebro humano.

Subcategorias do aprendizado de máquina

Alguns dos algoritmos de aprendizado de máquina mais usados incluem regressão linear, regressão logística, árvore de decisão, algoritmo de máquina de vetores de suporte (SVM), algoritmo Naïve Bayes e algoritmo KNN. Pode ser aprendizagem supervisionada, aprendizagem não supervisionada ou aprendizagem por reforço.

Os engenheiros de aprendizado de máquina podem se especializar em processamento de linguagem natural e computer vision, tornar-se engenheiros de software focados em aprendizado de máquina e muito mais.