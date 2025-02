O que são classificadores Naïve Bayes?

Os classificadores Naïve Bayes funcionam de maneira diferente, pois operam sob algumas suposições-chave, o que lhes rende o título de "ingênuos". Ele assume que os preditores em um modelo de Naïve Bayes são condicionalmente independentes, ou seja, não estão relacionados a nenhuma das outras características no modelo. Também pressupõe que todos os recursos contribuem igualmente para o resultado. Embora essas suposições sejam frequentemente violadas em cenários do mundo real (por exemplo, uma palavra subsequente em um e-mail depende da palavra que a precede), isso simplifica um problema de classificação tornando-o mais computacionalmente viável. Isso significa que agora apenas uma única probabilidade será necessária para cada variável, o que, por sua vez, torna o cálculo do modelo mais fácil. Apesar dessa suposição de independência irrealista, o algoritmo de classificação tem um bom desempenho, especialmente com tamanhos de amostra pequenos.

Com essa suposição em mente, agora podemos reexaminar mais de perto as partes de um classificador Naïve Bayes. Semelhante ao Teorema de Bayes, ele usará probabilidades condicionais e a priori para calcular as probabilidades a posteriori utilizando a seguinte fórmula: