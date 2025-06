O que é bagging?

No bagging, uma amostra aleatória dos dados no conjunto de treinamento é selecionada com reposição, ou seja, os mesmos pontos de dados podem ser escolhidos mais de uma vez. Após gerar várias amostras de dados, esses modelos fracos são treinados de forma independente. Dependendo do tipo de tarefa, por exemplo, regressão ou classificação, a média ou a maioria das previsões resulta em uma estimativa mais precisa.

Vale destacar que o algoritmo de random forest é considerado uma extensão do método bagging, combinando bagging e aleatoriedade de atributos para criar uma floresta não correlacionada de árvores de decisão.