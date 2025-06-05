O que é um modelo de séries temporais?

A modelagem de séries temporais é o uso de algoritmos de aprendizado de máquina e métodos estatísticos para analisar pontos de dados que mudam ao longo de um período de tempo.

Os conjuntos de dados de séries temporais diferem de outros conjuntos de dados porque não consistem em pontos de dados independentes e não relacionados. Considerando que muitos conjuntos de dados são baseados em observações individuais, os conjuntos de dados de séries temporais são rotulados com carimbos de data/hora e rastreiam variáveis ao longo do tempo, criando dependências entre pontos de dados. Dependências são relações entre pontos de dados nas quais o valor de um afeta o valor de outro.

Com a modelagem de séries temporais univariada, o tempo é a única variável independente. Todas as outras variáveis dependem de valores anteriores. A modelagem multivariada de séries temporais introduz mais variáveis independentes, como condições meteorológicas ou informações demográficas.