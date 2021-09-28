O que é data visualization?

É importante salientar que o uso da visualização de dados não se limita às equipes de dados, ela pode ser utilizada para diversos fins.

A gerência também a aproveita para transmitir a estrutura e a hierarquia organizacional, enquanto os analistas e cientistas de dados a utilizam para descobrir e explicar os padrões e as tendências. A Harvard Business Review (link fora do site ibm.com) categoriza a visualização de dados em quatro finalidades principais: geração de ideias, ilustração de ideias, descoberta visual e visualização de dados cotidiana. Vamos nos aprofundar nelas a seguir:

Geração de ideias

A visualização de dados costuma ser usada para estimular a geração de ideias entre as equipes. Elas são frequentemente aproveitadas durante sessões de processo criativo ou design thinking no início de um projeto, apoiando a coleta de diferentes perspectivas e destacando as preocupações comuns do coletivo.

Embora essas visualizações geralmente não sejam refinadas e acabadas, elas ajudam a definir a base dentro do projeto para a equipe se manter alinhada com o problema que pretende resolver para os principais stakeholders.

Ilustração de ideias

A visualização de dados para ilustração de ideias ajuda a transmitir uma ideia, como uma tática ou processo.

É muito usada em ambientes de aprendizagem, como tutoriais, cursos de certificação, centros de excelência, mas também pode ser empregada para representar estruturas ou processos organizacionais, facilitando a comunicação entre as pessoas certas para tarefas específicas. Os gerentes de projeto frequentemente utilizam diagramas de Gantt e gráficos em cascata para ilustrar os fluxos de trabalho.

A modelagem de dados também usa abstração para representar e esclarecer o fluxo de dados no sistema de informações de uma empresa, facilitando a compreensão das relações de um banco de dados ou data warehouse por parte de desenvolvedores, analistas de negócios, arquitetos de dados e outros profissionais.

Descoberta visual

A descoberta visual e a visualização diária de dados cotidiana geralmente são mais associadas com as equipes de dados. Embora a descoberta visual ajude analistas de dados, cientistas de dados e outros profissionais de dados a identificar padrões e tendências em um conjunto de dados, a visualização diária de dados auxilia a narrativa subsequente após a descoberta de um novo insight.

Visualização de dados

A visualização de dados é uma etapa crítica no processo da ciência de dados, ajudando as equipes e os profissionais a transmitir os dados de forma mais eficaz aos colegas e tomadores de decisão.

As equipes que gerenciam sistemas de relatórios geralmente aproveitam visualizações de modelos definidos para monitorar o desempenho. Entretanto, a visualização de dados não se limita a dashboards de desempenho. Por exemplo, durante a mineração de texto, um analista pode utilizar uma nuvem de palavras para capturar conceitos-chave, tendências e relacionamentos ocultos dentro desses dados não estruturados. Como alternativa, eles podem utilizar uma estrutura de gráfico para ilustrar relacionamentos entre entidades em um gráfico de conhecimento.

Existem diversas maneiras de representar tipos de dados diferentes, e é importante lembrar que essas habilidades não devem se restringir à sua equipe principal de análise de dados.