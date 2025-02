Frederick Taylor, engenheiro mecânico, é creditado com as teorias de gerenciamento científico que são fundamentais para os fluxos de trabalho. Ele procurou aumentar a eficiência industrial ao analisar os processos de fabricação empiricamente, com o objetivo de reduzir o desperdício e padronizar as melhores práticas.

Suas teorias e as de Henry Gantt (desenvolvedor do popular gráfico de Gantt) continuam informando o gerenciamento de projetos e a engenharia industrial de hoje. Os fluxos de trabalho ajudam a planejar e monitorar projetos de forma metódica e lógica, permitindo que as equipes cumpram prazos e marcos importantes.

O conceito de fluxo de trabalho também tem sido usado dentro da disciplina relacionada de pesquisa operacional, que aplica métodos analíticos para examinar a natureza do trabalho. Na pesquisa operacional, técnicas de estatística, teoria dos jogos e inteligência artificial são utilizadas em combinação com a ciência do gerenciamento para resolver problemas complexos do mundo real.