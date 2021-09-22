O que é mapeamento de processos?

O mapeamento de processos é um método que promove uma melhor compreensão dos processos e ajuda as organizações a identificarem áreas para melhorias.
O mapeamento de processos representa visualmente um fluxo de trabalho, permitindo que equipes compreendam um processo e seus componentes de forma mais clara. Existem diversas variedades de mapas de processos, e você pode conhecer um por um nome diferente, como fluxograma, mapa de processo detalhado, mapa de documento, mapa de processo em alto nível, mapa de processo renderizado, swimlane, diagrama da cadeia de valor, mapa do fluxo de valor, diagrama de fluxo, fluxograma de processo, modelo de processo ou diagrama de fluxo de trabalho. Esses diagramas visuais geralmente fazem parte do gerenciamento de processo empresarial (BPM) de uma empresa.
Um diagrama de processo esboça as etapas individuais dentro de um procedimento, identificando os proprietários das tarefas e fornecendo detalhes sobre os prazos previstos. Eles são especialmente úteis na comunicação de processos entre os stakeholders e na identificação de áreas de melhoria. A maioria dos mapas de processos começa em um nível macro e fornece mais detalhes conforme necessário.
Existem vários tipos diferentes de mapas de processos. Algumas das técnicas de mapeamento incluem:
Os mapas de processo utilizam representações visuais, como símbolos básicos, para descrever cada elemento no processo. Alguns dos símbolos mais comuns são setas, círculos, diamantes, caixas, ovais e retângulos. Esses símbolos podem ser provenientes do Modelo de Processo de Negócio e Notação (BPMN) ou da Linguagem de Modelagem Unificada (UML) (link externo ao site IBM), que são métodos gráficos de notação para mapas de processo.
A maioria das organizações precisará usar apenas alguns dos símbolos mais comuns para completar um mapa de processo. Alguns desses símbolos incluem:
Ao desenvolver seu próprio mapa de processos de negócios, você vai querer aproveitar esta metodologia:
O principal objetivo do mapeamento de processos de negócios é auxiliar as organizações a se tornarem mais eficientes e eficazes na realização de uma tarefa ou objetivo específico. Ele alcança isso fornecendo maior transparência sobre a tomada de decisões e o fluxo de processo, o que, por sua vez, ajuda a identificar redundâncias e gargalos dentro e entre os processos. Como os mapas de processo utilizam pistas visuais e símbolos, eles facilitam a comunicação de um processo para um público amplo. Isso pode resultar em um maior envolvimento, já que a documentação extensa pode ser mais tediosa tanto para os responsáveis pela criação quanto para os usuários finais consumirem.
Ao utilizar modelos pré-criados dentro de softwares de mapeamento de processos, as equipes podem colaborar facilmente e pensar em maneiras de otimizar os processos de trabalho, possibilitando a melhoria dos processos de negócios. Dessa forma, as empresas também podem lidar melhor com desafios específicos, como integração e retenção de funcionários ou queda nas vendas.
Alguns benefícios específicos do mapeamento de processos incluem:
Abandone as notas adesivas para ver e entender melhor os processos de negócios.
