O que é mapeamento de processos?

O mapeamento de processos representa visualmente um fluxo de trabalho, permitindo que equipes compreendam um processo e seus componentes de forma mais clara. Existem diversas variedades de mapas de processos, e você pode conhecer um por um nome diferente, como fluxograma, mapa de processo detalhado, mapa de documento, mapa de processo em alto nível, mapa de processo renderizado, swimlane, diagrama da cadeia de valor, mapa do fluxo de valor, diagrama de fluxo, fluxograma de processo, modelo de processo ou diagrama de fluxo de trabalho. Esses diagramas visuais geralmente fazem parte do gerenciamento de processo empresarial (BPM) de uma empresa.

Um diagrama de processo esboça as etapas individuais dentro de um procedimento, identificando os proprietários das tarefas e fornecendo detalhes sobre os prazos previstos. Eles são especialmente úteis na comunicação de processos entre os stakeholders e na identificação de áreas de melhoria. A maioria dos mapas de processos começa em um nível macro e fornece mais detalhes conforme necessário.