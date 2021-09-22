O que é mapeamento de processos?

O mapeamento de processos é um método que promove uma melhor compreensão dos processos e ajuda as organizações a identificarem áreas para melhorias.

O mapeamento de processos representa visualmente um fluxo de trabalho, permitindo que equipes compreendam um processo e seus componentes de forma mais clara. Existem diversas variedades de mapas de processos, e você pode conhecer um por um nome diferente, como fluxograma, mapa de processo detalhado, mapa de documento, mapa de processo em alto nível, mapa de processo renderizado, swimlane, diagrama da cadeia de valor, mapa do fluxo de valor, diagrama de fluxo, fluxograma de processo, modelo de processo ou diagrama de fluxo de trabalho. Esses diagramas visuais geralmente fazem parte do gerenciamento de processo empresarial (BPM) de uma empresa.

Um diagrama de processo esboça as etapas individuais dentro de um procedimento, identificando os proprietários das tarefas e fornecendo detalhes sobre os prazos previstos. Eles são especialmente úteis na comunicação de processos entre os stakeholders e na identificação de áreas de melhoria. A maioria dos mapas de processos começa em um nível macro e fornece mais detalhes conforme necessário.
Tipos de mapas de processo

Existem vários tipos diferentes de mapas de processos. Algumas das técnicas de mapeamento incluem:

  • Fluxogramas básicos são mapas visuais que fornecem os detalhes básicos de um processo, como entradas e saídas.

  • Mapas de implementação, também conhecidos como fluxogramas multifuncionais, mostram as relações entre equipes diferentes. Esses mapas frequentemente utilizam diagramas de "swimlane" para ilustrar como um processo flui pela empresa, facilitando a identificação de gargalos ou redundâncias.

  • Os mapas de processo detalhados apresentam uma versão aprofundada de um processo, contendo informações sobre quaisquer sub-processos.

  • Mapas de processo de alto nível, também conhecidos como cadeia de valor ou mapas de cima para baixo, mostram uma visão macro de um processo, incluindo elementos-chave do processo, como fornecedor, entrada, processo, saída ou cliente (SIPOC).

  • Os mapas de processo renderizados representam um estado atual e/ou processos de estado futuro para mostrar áreas para melhoria potencial do processo.

  • Um mapa de fluxo de valor (VSM) é uma técnica do lean six sigma que documenta os passos necessários para desenvolver um produto ou serviço até o usuário final.
Símbolos de mapeamento de processos

Os mapas de processo utilizam representações visuais, como símbolos básicos, para descrever cada elemento no processo. Alguns dos símbolos mais comuns são setas, círculos, diamantes, caixas, ovais e retângulos. Esses símbolos podem ser provenientes do Modelo de Processo de Negócio e Notação (BPMN) ou da Linguagem de Modelagem Unificada (UML) (link externo ao site IBM), que são métodos gráficos de notação para mapas de processo.

A maioria das organizações precisará usar apenas alguns dos símbolos mais comuns para completar um mapa de processo. Alguns desses símbolos incluem:

  • Um retângulo é usado para representar um processo específico e suas atividades e funções.

  • Uma seta é usada para mostrar a direção do fluxo e a conexão entre as etapas.

  • Um oval é comumente utilizado para indicar os pontos de início ou término de um fluxo de processo.

  • Um diamante é usado para indicar um ponto de decisão. O processo continuará seguindo um caminho predefinido, dependendo da decisão.

  • Um retângulo com uma extremidade arredondada é frequentemente usado como símbolo de atraso, mostrando uma pausa no processo antes que o fluxo continue.
Como criar um mapa de processos

Ao desenvolver seu próprio mapa de processos de negócios, você vai querer aproveitar esta metodologia:

  1. Escolha um processo para se concentrar. Para causar o maior impacto, você pode querer priorizar um processo que esteja enfrentando dificuldades para alcançar resultados ou um processo que afete a satisfação do cliente.

  2. Envolva as pessoas certas. Reúna aqueles que tiverem profundo conhecimento do processo que você deseja otimizar. Esses especialistas no assunto (SMEs) ajudarão você a determinar as informações críticas em todo o processo, como stakeholders, sequência de etapas, cronogramas, recursos etc. Eles também podem destacar algumas das áreas problemáticas, como gargalos e redundâncias, que podem comprometer a eficiência. Durante essa fase do processo, você deve documentar todas as informações relevantes sobre o processo.  

  3. Descreva o mapa do processo. Durante esta etapa, você vai querer determinar onde o processo atual começa e termina e a sequência de etapas intermediárias. Embora o nível de detalhe possa variar, as informações sobre entradas, saídas, métricas e stakeholders geralmente são incluídas.

  4. Use símbolos básicos de fluxograma para aprimorar o mapa de processos. Refine o mapa de processo atual aproveitando os símbolos básicos do fluxograma. O software de mapeamento de processos geralmente é usado para concluir esta etapa.

  5. Obtenha feedback. Valide o mapa de processo aprimorado com membros da equipe para confirmar a documentação precisa do processo, garantindo que etapas não estejam se repetindo ou faltando. Quando todos stakeholders concordarem sobre as etapas do processo atual, comece a solicitar feedback sobre possíveis otimizações do processo. Isso pode envolver a eliminação de etapas para simplificação ou a incorporação de novas etapas para permitir mais colaboração ou garantia de qualidade.
     
  6. Implementar e observar o impacto das mudanças no processo. Realize uma prova de conceito, POC com um subconjunto da equipe antes de implementar amplamente quaisquer mudanças em toda a organização. Isso minimiza o risco para o negócio e oferece a oportunidade de incorporar feedback adicional para otimizar o processo, permitindo que a gestão faça a transição para um novo processo em escala de forma mais suave. O monitoramento regular dos processos permitirá melhorias contínuas ao longo do tempo.
Por que o mapeamento de processos é importante?

O principal objetivo do mapeamento de processos de negócios é auxiliar as organizações a se tornarem mais eficientes e eficazes na realização de uma tarefa ou objetivo específico. Ele alcança isso fornecendo maior transparência sobre a tomada de decisões e o fluxo de processo, o que, por sua vez, ajuda a identificar redundâncias e gargalos dentro e entre os processos. Como os mapas de processo utilizam pistas visuais e símbolos, eles facilitam a comunicação de um processo para um público amplo. Isso pode resultar em um maior envolvimento, já que a documentação extensa pode ser mais tediosa tanto para os responsáveis pela criação quanto para os usuários finais consumirem.

Ao utilizar modelos pré-criados dentro de softwares de mapeamento de processos, as equipes podem colaborar facilmente e pensar em maneiras de otimizar os processos de trabalho, possibilitando a melhoria dos processos de negócios. Dessa forma, as empresas também podem lidar melhor com desafios específicos, como integração e retenção de funcionários ou queda nas vendas.

Alguns benefícios específicos do mapeamento de processos incluem:

  • Melhor capacitação para testes e avaliações de cenários

  • Maior padronização e conscientização de funções e responsabilidades

  • Identificação mais fácil dos aspectos vulneráveis de um processo

  • Melhor desempenho da equipe e satisfação dos funcionários

  • Curva de aprendizado mais curta para os funcionários durante o treinamento
