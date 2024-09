Os serviços de consultoria em automação extrema da IBM® Consulting possibilitam que as empresas avancem além da simples automação de tarefas, para lidar com processos de alto perfil voltados para o cliente e que geram receita, com adoção e escala embutidas. Você pode criar processos conectados, inteligentes e de ponta a ponta, sustentados por tecnologias exponenciais e confiança.Com a orquestração contínua do trabalho entre robôs e sua força de trabalho humana, as empresas podem impulsionar modelos de negócios adaptáveis e flexíveis que aprimoram eficiência e produtividade.

Oferecemos uma abordagem holística à automação com um framework projetado para entregar valor rapidamente.Atendemos você onde estiver, desde a estratégia e o design do roteiro até o gerenciamento de projetos que suportam programas de automação em escala.