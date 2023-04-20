O que uma empresa canadense de energia, um varejista holandês de café e uma multinacional britânica de bens de consumo embalados (CPG) têm em comum agora? Todos estão transformando suas operações de aquisição, aproveitando a mineração de processos de última geração e a tecnologia de automação inteligente.
Uma organização de médio porte gastará o equivalente a vários bilhões de dólares americanos anualmente em aquisição direta ou indireta. Por esse motivo, vale a pena examinar a eficiência do processo de sourcing, como controlar a compra independente e reduzir o vazamento de receita e como criar uma experiência de compra padronizada em toda a organização. Além disso, os requisitos de conformidade em torno de compras sustentáveis precisam ser atendidos com base na postura de sustentabilidade do fornecedor em relação à logística e distribuição. Um processo de cadeia de suprimentos sustentável e eficiente com pegada de carbono otimizada é um requisito empresarial e uma necessidade social.
Essa discussão está intrinsecamente ligada aos desafios e soluções do século 21 relacionados à excelência de processos. A excelência de processos é um jogo intersetorial na era da transformação digital. Isso exige uma combinação de recursos relacionados à otimização de processos. A aplicação de tecnologias exponenciais para descobrir digitalmente as realidades do processo e transformar tecnologicamente esses processos para obter o melhor resultado. Além de definir e operacionalizar o nível correto de governança em todas as camadas organizacionais para uma orquestração de valor eficiente e a melhoria contínua. Vejamos alguns exemplos:
Uma empresa americana de engenharia de materiais, líder global nos setores de semicondutores, tem impulsionado a transformação financeira por meio da automação em parceria com a IBM para que o negócio possa crescer, mesmo com um número fixo de funcionários financeiros. Com o sucesso da implementação inicial da automação, o foco mudou para a otimização de processos adjacentes críticos para os negócios, como: gerenciamento de ordens de serviço, cadeia de valor reversa, entre outros, para redução do tempo de ciclo e melhoria da qualidade. Um exercício de mineração de processos com extração de dados do SAP corporativo ajudou a medir o desempenho dos KPI e definir o roteiro de transformação.
Em outro trabalho, uma empresa multinacional de serviços financeiros dos EUA aproveitou os recursos de excelência de processos da IBM para investigar o processo interno de transferência de periódicos que descobriu o potencial de uma redução de até 50% na taxa de retrabalho e uma redução de 40% na taxa de rejeição.
Embora os exemplos sejam infinitos, o tema comum é a transformação empresarial, o principal caso de uso da oferta do IBM Process Excellence. Em um mundo que ainda está se recuperando do impacto de uma pandemia, enfrentando incertezas econômicas, crises geopolíticas e mudanças climáticas extremas (que perturbam as cadeias de valor tradicionais), a necessidade de transformação em escala empresarial é um imperativo para os negócios globais. Operações de serviços compartilhados, como finanças, cadeia de suprimentos, aquisição, RH e TI empresarial, são os domínios horizontais relevantes para se engajar. Ao mesmo tempo, os processos focados no setor com operações de front-to-back office também são candidatos à transformação priorizada pelos proprietários de negócios (por exemplo, empréstimos, integração de clientes, reclamações, operações de fraude etc.).
Processo e tecnologia nunca estiveram tão intimamente ligados. Os fluxos de trabalho empresariais geralmente são distribuídos por todo o cenário de aplicações, gerenciados por equipes de TI de diferentes departamentos e proprietários de processos com foco isolado. Com o avanço da tecnologia de mineração de processos, agora é possível virtualizar e visualizar o fluxo de trabalho de ponta a ponta, extraindo dados de execução dos sistemas subjacentes de registro (também conhecidos como aplicações corporativas) e até mesmo aumentá-los com a tarefa de nível de desktop do operador de processo de execução, capturado digitalmente por meio da mineração de tarefas.
Essa visualização de processos orientada pela tecnologia está revolucionando a forma como analisamos os processos. Pela primeira vez, podemos ver processos intrincados e complexos claramente em ação, identificando onde operam de forma eficaz e onde podem ser melhor simplificados, otimizados e automatizados.
A prática do IBM Process Excellence aproveita as principais ferramentas de mineração de processos em todo o ecossistema e parceiros da IBM. Isso inclui a ferramenta IBM Process Mining, parte da plataforma IBM Cloud Pak for Business Automation, que agora é alimentada por soluções de aplicações de processos da oferta do IBM Consulting Process Excellence.
A prática do IBM Process Excellence também aproveita nossa parceria com a Celonis e outras tecnologias de mineração de processos exigidas pelos clientes para impulsionar o trabalho de consultoria na transformação de processos corporativos. Com nosso framework patenteado de KPIs Process Excellence e mecanismo de priorização de processos orientado por quociente de automação, estamos cocriando o roteiro de transformação para nossos clientes globais. Isso é ainda mais acelerado por meio de um pacote de aplicações Process Excellence prontas para uso e uma plataforma Digital COE para governança de ciclo de vida.
"Estou realmente impressionado com a abordagem adotada pela equipe da IBM. É muito diferente de tudo que eu já vi antes, pois é muito completo e científico. Isso ajudaria a permitir que os líderes tomassem decisões facilmente. Quando orientamos nossos stakeholders de negócios sobre a saída, não houve desafios, e isso se deve à qualidade e robustez da abordagem." ~Chefe de Otimização de Processos, banco multinacional
A IBM Consulting fornece uma solução holística de transformação de processos para nossos clientes corporativos, o que as principais empresas de análise de dados como a IDC têm observado.
Saiba como os CEOs estão utilizando a IA generativa e a modernização de aplicações para estimular a inovação e manter a competitividade.
Supere barreiras e avance com coragem e convicção na era da IA generativa.
Saiba como a United Foods aumentou a eficiência e a produtividade de seus negócios otimizando os principais fluxos de trabalho com o IBM® Cloud Pak for Business Automation.
Aumente a resiliência da sua empresa com soluções impulsionadas por IA para cadeia de suprimentos e gerenciamento inteligente de ativos.
IBM Blueworks Live é o SaaS para modelagem de processos de negócios.
Conheça as soluções de automação de processos de negócios que oferecem automações inteligentes rapidamente com ferramentas de pouco código.
Transforme suas operações de negócios com as soluções líderes do setor da IBM. Aumente a produtividade, a agilidade e a inovação por meio de fluxos de trabalho inteligentes e tecnologias de automação.