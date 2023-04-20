Essa discussão está intrinsecamente ligada aos desafios e soluções do século 21 relacionados à excelência de processos. A excelência de processos é um jogo intersetorial na era da transformação digital. Isso exige uma combinação de recursos relacionados à otimização de processos. A aplicação de tecnologias exponenciais para descobrir digitalmente as realidades do processo e transformar tecnologicamente esses processos para obter o melhor resultado. Além de definir e operacionalizar o nível correto de governança em todas as camadas organizacionais para uma orquestração de valor eficiente e a melhoria contínua. Vejamos alguns exemplos:

Em uma empresa de engenharia de materiais

Uma empresa americana de engenharia de materiais, líder global nos setores de semicondutores, tem impulsionado a transformação financeira por meio da automação em parceria com a IBM para que o negócio possa crescer, mesmo com um número fixo de funcionários financeiros. Com o sucesso da implementação inicial da automação, o foco mudou para a otimização de processos adjacentes críticos para os negócios, como: gerenciamento de ordens de serviço, cadeia de valor reversa, entre outros, para redução do tempo de ciclo e melhoria da qualidade. Um exercício de mineração de processos com extração de dados do SAP corporativo ajudou a medir o desempenho dos KPI e definir o roteiro de transformação.

Em uma empresa multinacional de serviços financeiros

Em outro trabalho, uma empresa multinacional de serviços financeiros dos EUA aproveitou os recursos de excelência de processos da IBM para investigar o processo interno de transferência de periódicos que descobriu o potencial de uma redução de até 50% na taxa de retrabalho e uma redução de 40% na taxa de rejeição.

Outros exemplos