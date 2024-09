Do sourcing de fornecedores até contas a pagar, a IBM ajuda a transformar sua organização de compras com processos aprimorados para liberar valor exponencial. Os consultores de compras da IBM colaboram com os clientes para criar fluxos de trabalho inteligentes que combinam a experiência de sua equipe de compras, tecnologias exponenciais como a IA e automação e fontes de dados internas e externas — tudo habilitado em sua nuvem híbrida. Criando fluxos de trabalho de compras completos mais inteligentes, ajudamos as empresas a capacitar os funcionários com insights poderosos para fazer um trabalho de maior valor e transformar suas iniciativas de estratégias de sourcing e compras.