Mesmo antes da Melbourne Water instalar câmeras de inspeção de IoT para monitorar os locais de teste, ficou claro que essa solução seria muito mais econômica do que outros métodos em consideração, como os sensores de controle de supervisão e aquisição de dados (SCADA). "Os custos de uma solução SCADA para medir o fluxo ou os níveis no dreno eram proibitivos", diz Riding. "A instalação de dispositivos de IoT exige um investimento de capital consideravelmente menor."

Depois de usar as soluções do IBM Maximo para migrar da manutenção baseada em tempo para a manutenção baseada em condição, a Melbourne Water está buscando expandir seu uso da tecnologia IoT. "Durante os próximos 24 meses, vamos melhorar nossa capacidade de controle e monitoramento em áreas onde ainda não temos o nível de SCADA", diz Kelly. "Nossos dispositivos IoT têm sido ótimos para fornecer dados complementares e há muitos benefícios em ter essas plataformas na IBM Cloud. Compartilhar os dados com organizações externas torna-se mais simples do que manter o foco apenas internamente.

Atualmente, os funcionários da Melbourne Water usam um dashboard do IBM Maximo para monitorar as imagens capturadas de câmeras de grades instaladas em locais de avaliação, e há planos de integrar a análise de dados com outras funções. "Estamos no processo de implementação de uma solução completa", afirma Riding. "A IA foi desenvolvida para reconhecer os bloqueios, para que possamos conectar a classificação de IA ao Maximo e acionar as ordens de serviço."

A próxima fase da implantação se estenderá além dos locais de teste e incluirá a instalação de câmeras nos pontos mais críticos da rede de drenagem da Melbourne Water. Como as câmeras monitoram mais grades de bueiros e menos equipes são enviadas para inspeções no local, a Melbourne Water espera economizar milhares de horas de trabalho das equipes. Quando o sistema estiver concluído, estima-se que as economias de custo variem de dezenas de milhares a centenas de milhares de dólares por ano.

A Melbourne Water também está explorando oportunidades de usar sua rede de IoT para detectar poluentes e desenvolver recursos hídricos mais sustentáveis para atender uma população em crescimento. A cidade construiu uma usina de dessalinização para aumentar o abastecimento de água doce e manter uma reserva para quando necessário. "Como podemos fazer isso usando fontes alternativas de água, como a água de drenagem?" diz Riding. "Podemos aproveitar as águas pluviais, armazená-las e tratá-las, e utilizá-las em situações onde tradicionalmente usamos água potável, como na rega de jardins."

"Há anos, Melbourne tem sido reconhecida como uma das cidades mais habitáveis do mundo", afirma Kelly. "Ao integrar o gerenciamento de água com nossas ferramentas IBM Maximo e IBM Cloud na drenagem, recreação e meio ambiente, podemos continuar nos concentrando em tornar Melbourne uma cidade ainda mais habitável no futuro."