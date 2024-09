Com o Maximo Monitor, líderes de manutenção de ativos e operacionais podem agregar dados de TI com dados operacionais e parâmetros de processo em sistemas de controle existentes, historiadores, sensores de IoT e outros repositórios para fornecer uma visibilidade em toda a empresa sobre o desempenho e a condição do ativo.

Esta solução aborda o desafio de fontes de dados díspares. Os dados podem ser fundidos em tempo real e a solução pode ser escalada de forma rápida em toda a empresa. Com dashboards fáceis de usar e análises de dados avançadas, o Maximo Monitor oferece um sistema de gerenciamento abrangente para o desempenho de ativos, permitindo às organizações tomar decisões fundamentadas, lidar proativamente com os problemas e otimizar a reinvenção digital para aumentar a eficiência operacional. Seus recursos de implementação ajudam a garantir uma rápida implementação em todas as frotas de ativo, permitindo que os usuários obtenham valor mais rápido do que nunca.