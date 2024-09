Embora os fabricantes industriais usem tecnologia de sensores todos os dias, eles também são altamente encarregados de operações diárias. Para aliviar sua carga, eles precisam de um serviço de monitoramento remoto escalável que identifique anomalias do sistema e preveja problemas antes que eles se tornem um problema. Para atender a essa necessidade, a Novate está usando a IA e o software IBM Maximo Monitorpara desenvolver uma nova abordagem revolucionária para melhorar a confiabilidade do processo e, finalmente, melhorar o controle do processo industrial.



A Novate está integrando as infraestruturas de sistema de controle e dados de processo de seus clientes com a tecnologia de IA baseada na nuvem da IBM e com o Maximo Monitor, que é diretamente incorporado ao seu Centro de Operações de Suporte.Deste modo, a empresa está habilitada a sondar os dados em busca de desvios que seriam insensíveis a um sistema de controle tradicional.Se for encontrado, o sistema alerta os engenheiros no Centro de Operações de Suporte da Novate.

Em seguida, com base nos anos de experiência em processos, familiaridade com as operações do cliente e conhecimento dos princípios de engenharia, os engenheiros da Novate determinam se a anomalia indica um problema. Se necessário, eles trabalharão com os técnicos da empresa para evitar uma falha prevista e evitar o tempo de inatividade.

"Em última análise, queremos treinar a IA para tornar o sistema mais inteligente", explica Rob Mora, vice-presidente executivo de desenvolvimento de negócios da Novate. "No final das contas, queremos capacitar a IA para tornar o sistema mais inteligente", esclarece Rob Mora, Vice-Presidente Executivo de Desenvolvimento de Negócios na Novate.

Mas nem todos os clientes têm acesso à IA de classe mundial na IBM ou entendem a melhor maneira de implementar e extrair valor dela. Além disso, pode ainda não se enquadrar no roteiro tecnológico do cliente. Portanto, para empregar IA, eles devem primeiro desenvolver um caso de uso sólido.

Mora diz que alguns dos clientes da Novate são extraordinariamente sofisticados e alguns estão apenas começando sua jornada de transformação. Ele visitou uma instalação emblemática e de última geração de um produtor de alimentos global que fabrica cerca de 400 toneladas de biscoitos por dia.A padaria também tem uma perda diária de cerca de 20 toneladas de biscoitos devido a paralisações não programadas.A empresa estava decidida a incorporar as mais recentes soluções tecnológicas para aprimorar a confiabilidade.

O cliente havia adquirido equipamentos de realidade aumentada e investido em soluções de nuvem de pontos 3D para mapear algumas de suas linhas e reduzir paralisações não programadas.Mas isso exigiu um grande investimento, treinamento extensivo e redefinição de muitos processos.

"A IA é um divisor de águas para a fabricação industrial", observa Mora. "Ele cria um campo de visão muito mais amplo, que abrange todos os dados. E pode ser colocado em prática sem nenhum investimento de capital ou treinamento por meio do uso de nossa plataforma. Por fim, a IA possibilita que os sistemas de processo se tornem autoconscientes e "comuniquem" a um engenheiro, dizendo: "Você não está observando aqui, mas algo não está correto e você deveria verificar."Isso eleva a confiabilidade e o suporte da planta a outro nível."