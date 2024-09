Para acomodar essas tendências, a Downer usou tecnologia IBM para criar sua plataforma de gerenciamento de ativos de transporte de passageiros TrainDNA. Mas com o passar do tempo, a empresa percebeu que precisava de algo além do software. Como explica Williams: "estávamos de olho no futuro, além do que já estávamos entregando. Queríamos melhorar o serviço para os nossos passageiros e voltar nossa atenção para o exterior. Mas esse tipo de escala significava que precisávamos repensar algumas coisas, por isso procuramos ajuda externa".

Downer agora coordena com a IBM Consulting™ o desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo do TrainDNA. E esta plataforma, atualmente com tecnologia IBM® Maximo® Application Suite, utiliza análises complexas e dados quase em tempo real para viabilizar as ações de manutenção preditiva para mais de 200 trens em toda a Austrália.

"Claramente, a IBM tem experiência e capacidade para gerenciamento de ativos físicos", observa Williams. "Mas eles têm também a capacidade de trabalhar com os dados que colhemos, transformando esses dados em muito valor para nós, nossos clientes e seus passageiros".

"Com o TrainDNA", conseguimos observar todos os nossos trens, suas localizações, onde estão com relação aos cronogramas, seus status. Podemos acessar cada recurso em cada vagão em tempo real. Podemos ver as telas que os motoristas veem, além de muitas outras opções".

A plataforma digital aumentou o desempenho da Downer, conferindo a ela poderes para prestar serviços de maior qualidade aos passageiros. Somente no centro de manutenção de Auburn, a Downer dobrou o número de trens que poderia manter nesta instalação, além de conseguir uma melhoria de 20% na eficiência. E com mais trens em operação, a Downer pode promover um atendimento mais oportuno aos passageiros, levando-os aonde precisam ir, quando precisarem.

"Com a IBM, desenvolvemos também vários aplicativos administrativos dentro do TrainDNA", acrescenta Williams. "Por exemplo, agora temos um que nos permite gerenciar a identificação e a movimentação de centenas de vagões com os quais nossa equipe interage todos os dias nas instalações de manutenção de trens e nos pátios de estacionamento de trens. Ajuda também a supervisionar o isolamento dos trens, onde desconectamos um vagão da rede elétrica para nossas equipes de manutenção trabalharem em segurança".

"Tudo é feito por meio do Maximo", continua Williams. "Nós o utilizamos principalmente para o gerenciamento básico de nossas atividades diárias de manutenção, mas também para todo o planejamento e programação da nossa força de trabalho. Ele gerencia a configuração e o funcionamento de todos os nossos ativos. É uma espécie de Bíblia, a única fonte de verdade, para todos os dados dos mais de 1.500 vagões do nosso sistema".

E as informações coletadas para esse conjunto de dados são reunidas com o IBM MQ. Como observa Williams: "usamos o MQ para toda a integração. Estamos recebendo cerca de 30 mil mensagens a cada 10 minutos de cada trem. São mais de 30 milhões de mensagens no total por hora".

Para o futuro, a Downer e a IBM vão adicionar o IBM Cloud Pak® for Integration para aperfeiçoar o fluxo de dados na plataforma TrainDNA, e o IBM Cloud Pak for Data, que ajudará a consolidar, racionalizar e analisar esses bits de dados coletados. E a equipe conjunta da IBM e da Downer aperfeiçoará também a solução com o IBM Cloud Pak for Watson AIOps, que definirá as regras relativas a quaisquer alarmes acionados pelas informações coletadas, além de quaisquer ajustes de fluxo de trabalho correspondentes.

Além disso, a equipe do cliente pretende usar ferramentas disponíveis no IBM WebSphere® Hybrid Edition para modernizar os atuais aplicativos da empresa para uma arquitetura nativa da nuvem. E o IBM Instana® Observability permite o monitoramento do desempenho dos aplicativos, preparando os operadores do sistema com um entendimento em tempo real, com basa no qual eles podem eliminar gargalos e resolver problemas com mais rapidez.