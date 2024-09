No mercado competitivo de hoje, a transformação digital está o segredo do sucesso. Os líderes estão priorizando investimentos que preparam os negócios para o futuro. A transformação digital bem-sucedida exige que os sistemas de negócios e de TI sejam seguros, sustentáveis e minimizem a dívida técnica. A dívida técnica sobrecarrega os negócios com pontos fracos de segurança e utilização ineficiente de recursos. Para minimizar a dívida técnica, uma estratégia de modernização eficaz é fundamental.



Não importa se a sua organização está mantendo, modernizando ou desenvolvendo novos aplicativos Java nativos da nuvem, o IBM WebSphere Hybrid Edition é sua solução. O IBM WebSphere Hybrid Edition oferece uma coleção abrangente de tempos de execução de aplicativos e ferramentas de modernização. Isso permitirá que você modernize de forma econômica o tempo de execução, as operações e a arquitetura Java.