O IBM Cloud Pak for Integration é uma plataforma de integração híbrida que aplica a funcionalidade de automação de IA de loop fechado para oferecer suporte a vários estilos de integração.A plataforma fornece um conjunto abrangente de ferramentas de integração em uma experiência única e unificada para conectar aplicativos e dados em qualquer ambiente de nuvem ou no local.

O software de integração do Cloud Pak for Integration transforma os silos de dados de negócios e ativos em APIs, conecta aplicativos na nuvem e no local e protege a integridade dos dados em andamento com sistema de mensagens empresariais.A plataforma também oferece interações de eventos em tempo real, transfere dados para qualquer nuvem, implementa e escala com arquitetura nativa de cloud e serviços básicos compartilhados, tudo isso com segurança e criptografia de classificação corporativa de ponta a ponta.