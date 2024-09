O IBM Maximo Application Suite é uma plataforma única e integrada baseada na nuvem que utiliza IA, IoT e análise de dados para otimizar o desempenho, ampliar os ciclos de vida dos ativos e reduzir o tempo de inatividade e os custos operacionais. Você terá acesso a aplicativos configuráveis de CMMS, EAM, APM e RCM, além de instalação e administração simplificadas. Com o Maximo, você pode:

- Controle ambientes complexos: funções analíticas avançadas oferecem mais insights para você tomar as melhores providências para otimizar os ativos.

- Aumente a resiliência e a confiabilidade: o monitoramento de IA facilita a manutenção baseada em condições que pode resolver problemas antes de acontecerem.

- Implemente em qualquer nuvem: opere no local, em SaaS ou em qualquer nuvem com o módulo run-anywhere do Red Hat OpenShift.



- Pague somente pelo que você utilizar: você tem direito total ao pacote com a flexibilidade de escolher e controlar a capacidade da sua licença.