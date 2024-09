O IBM Maximo Visual Inspection coloca o poder dos recursos de IA do computer vision nas mãos de suas equipes de controle de qualidade e inspeção. Ele torna a visão computacional, deep learning e automação mais acessíveis para seus técnicos, pois é um conjunto de ferramentas intuitivas para rotulagem, treinamento e implementação de modelos de visão de inteligência artificial. Desenvolvido para que a implementação seja rápida e fácil, basta treinar seu modelo usando nossa interface com o usuário visual com a função de arrastar e soltar ou importar um modelo customizado, e ele estará pronto quando e onde você quiser usando dispositivos móveis e de borda. Com o IBM Maximo Visual Inspection, você pode criar sua própria solução de detecção e correção, com algoritmos de máquina de autoaprendizado. ‑‑Assista à demo abaixo para entender como é fácil automatizar seus processos de inspeção com ferramentas de inspeção visual.