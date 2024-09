A GRE decidiu usar o software de gerenciamento e relatórios de dados de ESG da Envizi (agora uma empresa IBM) para consolidar dados de sustentabilidade, incluindo elementos-chave do TRIRIGA e do Maximo, em um único sistema de registro auditável. Tendo avaliado cerca de 35 soluções de relatórios de sustentabilidade no mercado, a equipe da GRE selecionou a solução de software como serviço (SaaS) Envizi com base em seus recursos de automação, facilidade de integração com sistemas centrais, como TRIRIGA e Maximo, e a capacidade de fornecer insights valiosos baseados em dashboards.

Hoje, o Envizi é usado para coletar dados de mais de 6,5 mil contas de consumo que a IBM recebe globalmente a cada ano e resumir o consumo total de energia, os custos e as compras de eletricidade renovável em toda a IBM para economizar muitas horas de cálculos. Ele calcula as emissões de GEE com base nesses dados de energia, permitindo que a IBM acompanhe o progresso rumo às metas de redução de gases de efeito estufa e compras de energia renovável. Os esforços de conservação de energia também são monitorados no Envizi, juntamente com a prevenção associada de emissões e despesas de GEE.

A implementação do Envizi pela IBM, cuja oferta agora é conhecida como IBM® Envizi ESG Suite, começou cerca de um ano antes do anúncio da aquisição da Envizi pela IBM em janeiro de 2022. Essa aquisição se baseia nos crescentes investimentos da IBM em softwares impulsionados por IA.

Embora a medição e divulgação dos impactos da sustentabilidade seja parte crucial do desenvolvimento da jornada de sustentabilidade da GRE, o outro aspecto dessa história, ou seja, a forma como a GRE é capaz de integrar insights nas decisões operacionais, é igualmente impressionante. No âmbito das operações sustentáveis, a formulação dos processos é fundamental para medir e gerenciar o consumo de energia, as emissões de GEE, os resíduos e o consumo de água.

Com esse objetivo em mente, a equipe da GRE trabalhou com especialistas da IBM Consulting, fornecedores de gerenciamento de instalações e a equipe do software IBM Sustainability da IBM em uma série de workshops imersivos de design thinking. Por meio desses workshops, a equipe da IBM identificou mais de 450 casos de uso focados em gerenciamento de instalações, otimização de portfólio, experiência no ambiente de trabalho e sustentabilidade. Usando a solução IBM Blueworks Live, as equipes reformularam os processos de negócios da GRE para alinhá-los aos recursos prontos para uso do TRIRIGA, Maximo e Envizi.

Como CTO de Soluções de Gerenciamento de Ativos, com responsabilidade técnica pelas plataformas Maximo e TRIRIGA, o membro da equipe da GRE, Eric Libow, desempenhou um papel crucial no esforço. Ele considera a abordagem prática e orientada para o valor dos workshops como um tipo de referência para os clientes da IBM atingirem suas próprias metas de sustentabilidade. “Nossos clientes não querem comprar tecnologias ‘interessantes’, eles querem conseguir resultados reais”, explica Libow. “O que estamos fazendo fornece a eles uma estrutura realista, usando dados reais, para mostrar o retorno de seus investimentos voltados para a sustentabilidade.”

A GRE monitora ativos internacionalmente, de modo que os casos de uso de sustentabilidade são generalizados e diversos. Mas poucos exemplos demonstram tão claramente o potencial da otimização focada na sustentabilidade quanto os data centers, cujo consumo de energia (para computação e resfriamento) os torna uma oportunidade particularmente relevante.