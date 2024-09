A plataforma de tecnologia Maximo da DP World na IBM Cloud continua se desenvolvendo, mas a qualidade dos dados já aumentou significativamente. Os dados também alimentam o programa de confiabilidade da DP World, que visa operar de maneira mais eficiente, reduzir desperdícios e evitar falhas de equipamento durante o atendimento aos clientes.

“Se um navio estiver atracado e nós o manipularmos com quatro guindastes de cais por 24 ou 36 horas, nada deve apresentar falhas”, diz o Sr. Kumar. "Para isso, tudo precisa ser baseado em processos e dados. Se você não tem nenhum dado para trabalhar e tem os processos errados, você não tem ideia de por onde começar a melhorar."

Com o insight, vem a ação. Os códigos de falha padronizados, as ordens de serviço e os códigos de ação ajudam a melhorar a eficiência dos gerentes de engenharia que trabalham com o equipamento diariamente. O Sr. Cuppens explica: "Se os dados mostrarem as 10 principais falhas, poderemos fazer engenharia ativa em vez de engenharia reativa. Queremos nos tornar uma organização proativa com base nos dados que obtemos dos sistemas."

Os dados da plataforma Maximo no IBM Cloud também fornecem insights sobre os custos de reparo e manutenção. No passado, os relatórios de custos de engenharia não correspondiam aos dos relatórios financeiros. Agora, as informações são consistentes. "Se as informações estão na Maximo Cloud, elas são as mesmas no sistema financeiro", conclui o Sr. Kumar. "Isso nos permite comparar terminais de modos de operação semelhantes. Podemos perguntar: Por que este é mais caro do que aquele? As máquinas estão muito velhas? Com os dados corretos, descobrimos o que está acontecendo."

Desde o início do programa em 2018, a DP World implementou a plataforma de tecnologia Maximo Application Suite no IBM Cloud em mais de 12 terminais. A empresa planejou concluir mais seis terminais até o final de 2021 e finalizar a jornada até o final de 2022.