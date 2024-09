O mundo é dinâmico. Hoje em dia, as empresas estão sempre sendo desafiadas a fazer mais para satisfazer as expectativas dos stakeholders. Por isso, as organizações que pensam no futuro estão encontrando novas formas de usar os dados para alcançar suas metas operacionais.

Com o gerenciamento inteligente de ativos, é fácil utilizar seus dados com IA avançada e tecnologias modernas para otimizar o desempenho dos ativos e automatizar operações corporativas. Você pode gerar insights com base nos seus dados para aumentar a eficiência, prolongar o ciclo de vida dos ativos e reduzir o tempo de inatividade e os custos. Tudo isso criando resiliência e sustentabilidade para sua empresa e cadeias de suprimentos seguindo um roteiro bem definido.