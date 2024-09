O IBM Blueworks Live é uma plataforma baseada na nuvem que transforma a maneira como as equipes criam e refinam os processos de negócios. Ele oferece um ambiente exclusivo e colaborativo que reduz as diferenças entre o mapeamento de processos e os insights acionáveis.

Com uma interface intuitiva e baseada na Web, o IBM Blueworks Live capacita as equipes a documentar, analisar e otimizar processos com facilidade e eficiência sem precedentes, sem a necessidade de downloads. Foi projetado para colaboração dinâmica, permitindo que os stakeholders se conectem, compartilhem insights e promovam melhorias em tempo real, de qualquer lugar.

