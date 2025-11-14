Veja se você se qualifica — as compras no IBM.com podem ser afetadas pela localização.
Alguns países não têm compras on-line disponíveis por meio do ibm.com/br-pt e exigem que o cliente entre em contato com um representante de vendas usando o botão de ajuda disponível em cada página de produto. Além disso, alguns países são elegíveis para descontos exclusivos — verifique se sua região se qualifica para essas ofertas especiais.
|Afeganistão
|Albânia
|Argélia
|Samoa Americana
|Andorra
|Angola
|Anguila
|Antígua
|Argentina
|Armênia
|Aruba
|Bahamas
|Bahrein
|Barbados
|Benin
|Bermuda
|Butão
|Bolívia
|Bonaire
|Bósnia-Herzegovina
|Botsuana
|Burkina Faso
|Burundi
|Camboja
|Camarões
|Cabo Verde
|Ilhas Cayman
|África Central
|Chad
|Chile
|China
|Colômbia
|Congo
|República Democrática do Congo
|Costa Rica
|Costa do Marfim
|Curaçao
|Djibuti
|Dominica
|Equador
|El Salvador
|Eswatini
|Etiópia
|Ilhas Faroé
|Fiji
|Gabão
|Gâmbia
|Geórgia
|Gana
|Groenlândia
|Granada
|Guadalupe
|Guernsey
|Guiné
|Guiana
|Islândia
|Índia
|Indonésia
|Iraque
|Ilha de Man
|Jamaica
|Jersey
|Jordânia
|Cazaquistão
|Quênia
|Kiribati
|Kuwait
|Quirguistão
|Rep. Dem. Popular do Laos
|Líbano
|Lesoto
|Líbia
|Liechtenstein
|Macau
|Macedônia
|Madagascar
|Malawi
|Maldivas
|Mali
|Malta
|Mauritânia
|Ilhas Maurício
|Moldávia
|Mônaco
|Mongólia
|Montenegro
|Moçambique
|Mianmar
|Namíbia
|Nepal
|Nova Caledônia
|Níger
|Nigéria
|Niue
|Palestina
|Panamá
|Papua Nova Guiné
|Paraguai
|Peru
|Porto Rico
|Catar
|Ilha da Reunião
|Federação Russa
|Ruanda
|Sudão do Sul
|Saint Lucia
|Samoa
|Senegal
|Sérvia
|Serra Leoa
|Eslováquia
|Eslovênia
|Ilhas Salomão
|Somália
|São Bartolomeu
|São Cristóvão
|Sudão
|Suriname
|Tajiquistão
|Tanzânia
|Timor-Leste
|Togo
|Tonga
|Trinidad
|Tunísia
|Uganda
|Ucrânia
|Uruguai
|Uzbequistão
|Vanuatu
|Venezuela
|Iêmen
|Zâmbia
|Zimbábue
|Austrália
|Áustria
|Azerbaijão
|Bangladesh
|Bélgica
|Brasil
|Brunei Darussalam
|Bulgária
|Canadá
|Croácia
|Chipre
|Tcheca
|Dinamarca
|Egito
|Estônia
|Finlândia
|França
|Alemanha
|Grécia
|Hong Kong
|Hungria
|Índia
|Irlanda
|Israel
|Itália
|Japão
|República da Coreia
|Letônia
|Libéria
|Lituânia
|Luxemburgo
|Malásia
|México
|Marrocos
|Países Baixos
|Nova Zelândia
|Noruega
|Omã
|Paquistão
|Filipinas
|Polônia
|Portugal
|Romênia
|Arábia Saudita
|Singapura
|África do Sul
|Espanha
|Sri Lanka
|Suécia
|Suíça
|Taiwan
|Tailândia
|Turquia
|Emirados Árabes Unidos
|Reino Unido
|Estados Unidos
|Vietnã