Informações sobre elegibilidade para compra e descontos

Veja se você se qualifica — as compras no IBM.com podem ser afetadas pela localização.

Ilustração minimalista de uma sacola de compras sobre um fundo em degradê azul vibrante.

Países com disponibilidade de compra

Alguns países não têm compras on-line disponíveis por meio do ibm.com/br-pt e exigem que o cliente entre em contato com um representante de vendas usando o botão de ajuda disponível em cada página de produto. Além disso, alguns países são elegíveis para descontos exclusivos — verifique se sua região se qualifica para essas ofertas especiais.

 
Afeganistão
Albânia
Argélia
Samoa Americana
Andorra
Angola
Anguila
Antígua
Argentina
Armênia
Aruba
Bahamas
Bahrein
Barbados
Benin
Bermuda
Butão
Bolívia
Bonaire
Bósnia-Herzegovina
Botsuana
Burkina Faso
Burundi
Camboja
Camarões
Cabo Verde
Ilhas Cayman
África Central
Chad
Chile
China
Colômbia
Congo
República Democrática do Congo
Costa Rica
Costa do Marfim
Curaçao
Djibuti
Dominica
Equador
El Salvador
Eswatini
Etiópia
Ilhas Faroé
Fiji
Gabão
Gâmbia
Geórgia
Gana
Groenlândia
Granada
Guadalupe
Guernsey
Guiné
Guiana
Islândia
Índia
Indonésia
Iraque
Ilha de Man
Jamaica
Jersey
Jordânia
Cazaquistão
Quênia
Kiribati
Kuwait
Quirguistão
Rep. Dem. Popular do Laos
Líbano
Lesoto
Líbia
Liechtenstein
Macau
Macedônia
Madagascar
Malawi
Maldivas
Mali
Malta
Mauritânia
Ilhas Maurício
Moldávia
Mônaco
Mongólia
Montenegro
Moçambique
Mianmar
Namíbia
Nepal
Nova Caledônia
Níger
Nigéria
Niue
Palestina
Panamá
Papua Nova Guiné
Paraguai
Peru
Porto Rico
Catar
Ilha da Reunião
Federação Russa
Ruanda
Sudão do Sul
Saint Lucia
Samoa
Senegal
Sérvia
Serra Leoa
Eslováquia
Eslovênia
Ilhas Salomão
Somália
São Bartolomeu
São Cristóvão
Sudão
Suriname
Tajiquistão
Tanzânia
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinidad
Tunísia
Uganda
Ucrânia
Uruguai
Uzbequistão
Vanuatu
Venezuela
Iêmen
Zâmbia
Zimbábue
Austrália
Áustria
Azerbaijão
Bangladesh
Bélgica
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgária
Canadá
Croácia
Chipre
Tcheca
Dinamarca
Egito
Estônia
Finlândia
França
Alemanha
Grécia
Hong Kong
Hungria
Índia
Irlanda
Israel
Itália
Japão
República da Coreia
Letônia
Libéria
Lituânia
Luxemburgo
Malásia
México
Marrocos
Países Baixos
Nova Zelândia
Noruega
Omã
Paquistão
Filipinas
Polônia
Portugal
Romênia
Arábia Saudita
Singapura
África do Sul
Espanha
Sri Lanka
Suécia
Suíça
Taiwan
Tailândia
Turquia
Emirados Árabes Unidos
Reino Unido
Estados Unidos
Vietnã

Dê o próximo passo

Libere nossa ampla variedade de produtos de qualidade, desenvolvidos para atender a todas as suas necessidades.

 Ver produtos da IBM Ver ofertas e descontos
Outras maneiras de explorar Serviços de e-commerce