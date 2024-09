Oferta especial Receba até 30% de desconto em seu plano Blueworks Live Economize 30% nos três primeiros meses do seu plano de assinatura mensal, para editor e colaborador, mais um pacote de visualizador gratuito, ou economize 25% no primeiro ano do seu plano de assinatura anual, para todas as licenças e complementos. Oferta válida até 30 de setembro de 2024.

Oferta especial Receba 40% de desconto em seus planos de assinatura mensal do Cognos Analytics Obtenha 40% de desconto no seu plano de assinatura mensal, para até cinco usuários Standard ou Premium. A partir de 1º de outubro de 2024, as assinaturas ativas serão renovadas automaticamente pelo preço de tabela. Oferta válida até 30 de setembro de 2024.

Oferta especial Receba até 15% de desconto no seu plano de streaming de vídeo O desconto se aplica aos planos Silver, Gold e Platinum para assinaturas de 3 e 12 meses, somente ao usar as páginas de finalização de compra do autoatendimento no site ibm.com. Oferta válida até 30 de setembro de 2024.

Oferta por tempo limitado Receba um desconto de 10% na sua assinatura do EIS Essentials Receba um desconto de 10% no plano de assinatura do Environmental Intelligence Suite Essentials comprando no site IBM.com até 31 de outubro de 2024. As promoções não são válidas nas renovações. **

Oferta especial Ganhe 10% de desconto na SPSS Statistics Subscription anual Economize 10% optando por uma assinatura online de 12 meses com renovação automática. No fim do primeiro ano, a assinatura será renovada pelo preço vigente. Se você escolher a assinatura básica ou optar por todos os complementos para ter recursos estatísticos mais avançados, receberá um desconto. A oferta expira em 30 de abril de 2025.

Oferta especial Ganhe créditos para o IBM Cloud VPC Ganhe US$ 1.000 em créditos por 180 dias para produtos IBM® Cloud Virtual Server for VPC, IBM® Cloud Block Storage for VPC e IBM® Cloud Image Service for VPC. Use o código promocional VPC1000. A oferta expira em 31 de dezembro de 2024.

Oferta por tempo limitado Ganhe créditos para o Cloud Code Engine Crédito de US$ 500 para novos usuários do IBM® Cloud Code Engine e MongoDB. Use o código promocional SERVERLESSARC. A oferta expira em 31 de dezembro de 2024.