Após apenas dois anos, a United Foods já automatizou com sucesso mais de 35 processos-chave em várias unidades de negócios, desde a aprovação de linhas de crédito e geração de ordens de compra até relatórios de RH e planejamento de matérias-primas.

“Alcançamos enorme economia de tempo com o IBM Cloud Pak for Business Automation, substituindo fluxos de trabalho manuais por processos automatizados contínuos”, explica Mamdouh Ahmed Nada. “Nossos funcionários afirmam que agora conseguem realizar as atividades diárias com muito mais rapidez e não vemos mais gargalos em nossas operações.”

Aproveitando integrações profundas com o SAP ERP, o IBM Cloud Pak for Business Automation permitiu que a United Foods transformasse a forma como estende linhas de crédito aos seus clientes, o que ajuda a acelerar os processos de vendas. Hoje, as equipes de vendas podem enviar uma solicitação de um celular ou tablet, que é processada automaticamente e encaminhada aos líderes de negócios para aprovação a partir de seus dispositivos móveis, eliminando a necessidade de envio de documentos entre escritórios para assinaturas físicas. Assim que um limite de crédito é aprovado, ele é automaticamente refletido na solução SAP ERP da empresa.

Ao mesmo tempo, a United Foods melhorou muito os relatórios de KPI com o IBM Cloud Pak for Business Automation. "Com o SAP ERP e o IBM Cloud Pak for Business Automation, podemos rastrear os KPIs de todos os nossos funcionários. Essas informações nos ajudam a criar metas de desempenho eficazes tanto no nível do departamento quanto do funcionário, ajudando nossas equipes a manter o foco em trabalhar de forma produtiva e eficiente."

A otimização e a simplificação dos processos financeiros com o IBM Cloud Pak for Business Automation também ajudaram a United Foods a reduzir o tempo e o esforço manual envolvidos durante as auditorias.

Mamdouh Ahmed Nada comenta: “No passado, passávamos muito tempo a reunir os registos e provas que os nossos auditores pediam. Hoje, posso conversar com um auditor e obter automaticamente informações relevantes sobre pedidos de compra, faturas, custos e muito mais com o toque de um botão – economizando muito tempo.”

Com base em seu sucesso com as soluções IBM e SAP, a United Foods planeja eliminar completamente o uso de papel nos próximos meses.

Mamdouh Ahmed Nada conclui: "Nosso próximo passo é construir um portal de gerenciamento de fornecedores para nossos parceiros comerciais nos enviarem informações eletronicamente, o que eliminará todo o processamento em papel e a entrada manual de dados. Cada segundo e cada dólar que economizamos usando a automação é tempo e dinheiro que podemos reinvestir no desenvolvimento de nossos negócios e nos manter à frente dos concorrentes, mesmo em condições de mercado desafiadoras."