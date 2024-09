Na IBM, a equipe de ativação de segurança e conformidade dentro da organização do diretor executivo de TI (CIO) fornece soluções de governança corporativa, risco e conformidade (GRC). Como parte do trabalho e suporte oferecido, a equipe gerencia aplicações utilizadas pelas seguintes unidades de negócios: Serviços corporativos de garantia e consultoria (CA&AS): essa unidade oferece suporte a funções de auditoria que incluem auditorias internas, fusões e aquisições (M&A), certificações de controle e auditabilidade de sistemas de aplicações (ASCA), revisões consultivas e revisões de terceiros de fornecedores, parceiros de negócios, segurança e privacidade. Também é responsável por relatar as descobertas ao comitê de auditoria do conselho de administração da IBM.





Controles de negócios financeiros: essa unidade oferece suporte ao programa de conformidade da Lei Sarbanes-Oxley (SOX), definições de processos, controles e programa de testes, certificação trimestral de gerenciamento e avaliação de controles pelos gerentes. Todas as informações mencionadas anteriormente visam apoiar os comunicados de resultados da IBM e os registros da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). Ambas as unidades tinham soluções personalizadas que estavam sendo executadas em uma plataforma genérica que estava chegando ao fim de ciclo. Como parte do processo padrão de gerenciamento do ciclo de vida dos aplicações e coleta de requisitos da organização do CIO, a equipe de capacitação de segurança e conformidade não apenas avaliou novas plataformas e tecnologias, mas também considerou mudanças nos negócios e no setor de GRC. Isso levou a equipe a reinventar os processos de GRC e explorar novas oportunidades. Isso inclui o emprego de uma plataforma específica de GRC, a democratização dos dados para integração com outras ferramentas e maior uso de negócios, o aproveitamento da automação para aumentar a produtividade do usuário e a capacidade de incorporar inteligência artificial generativa que apoiaria a estratégia de IA da IBM em primeiro lugar e entregaria uma solução para a força de trabalho de GRC do futuro.