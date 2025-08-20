O que é modelagem de dados?

A modelagem de dados é o processo de criação de uma representação visual de um sistema de informação inteiro ou de partes dele para comunicar conexões entre pontos de dados e estruturas. O objetivo é ilustrar os tipos de dados usados e armazenados no sistema, os relacionamentos entre eles, as formas como os dados podem ser agrupados e organizados e os respectivos formatos e atributos.

Os modelos de dados são criados com base em necessidades de negócios. Regras e requisitos são definidos antecipadamente por meio de feedback das partes interessadas nos negócios, para serem incorporados ao design de um novo sistema ou adaptados na iteração de um existente.

É possível modelar os dados em diversos níveis de abstração. O processo começa com a coleta de informações sobre os requisitos de negócios das partes interessadas e dos usuários finais. Em seguida, essas regras de negócios são traduzidas em estruturas de dados para formular um design de banco de dados concreto. Um modelo de dados pode ser comparado a um roteiro, uma planta de um arquiteto ou qualquer diagrama formal que facilite uma compreensão mais profunda do que está sendo elaborado.

A modelagem de dados emprega esquemas padronizados e técnicas formais. Isso fornece uma maneira comum, consistente e previsível de definir e gerenciar recursos de dados em uma organização ou até mesmo fora dela.

Idealmente, os modelos de dados são documentos dinâmicos que evoluem de acordo com as mudanças nas necessidades de negócios. Eles desempenham um papel importante no suporte aos processos de negócios e no planejamento da arquitetura e da estratégia de TI. Os modelos de dados podem ser compartilhados com fornecedores, parceiros e/ou colegas do mercado.