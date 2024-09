O IBM SPSS Modeler é uma solução líder em ciência de dados visuais e aprendizado de máquina (ML), projetada para ajudar as empresas a acelerar o time to value, agilizando tarefas operacionais para cientistas de dados. Organizações em todo o mundo o utilizam para preparação e descoberta de dados, análise preditiva de dados, gerenciamento e implementação de modelos e ML para monetizar dados ativos.

O IBM SPSS Modeler também está disponível no IBM® Cloud Pak for Data, uma plataforma de dados e IA conteinerizada que possibilita a construção e execução de modelos preditivos em qualquer lugar, em qualquer nuvem e no local. O IBM® Cloud Pak for Data as a Service permite executar fluxos do Modeler na nuvem pública. Você pode experimentá-lo hoje sem nenhum custo e sem necessidade de download.