Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.A.

Felizmente, o Banca Alpi Marittime encontrou a IBM Business Partner Analytics Network, uma empresa especializada em democratizar a IA. E trabalhando juntos, os dois implementaram uma solução de aprovação de crédito apoiada por aprendizado de máquina e tecnologia SPSS Modeler.

“Nosso aplicativo Credit Scorecard agora está processando todas as renovações e solicitações de crédito para o banco abaixo de EUR 100.000”, esclarece Luca Camporese, sócio-gerente e fundador da Analytics Network. “Então, digamos que 100 linhas de crédito vão expirar amanhã. A solução irá avaliá-las em lote, estudando a inteligência disponível (escore de risco de crédito, histórico com o banco e qualquer outro registro) para determinar se devem ser aprovadas. Cerca de metade dessas solicitações são processadas automaticamente e os clientes recebem um aviso por meio do aplicativo móvel do banco.”



Ele continua: "Mas para os outros, essas são situações mais complicadas. Talvez seja a primeira vez que eles estejam pedindo ajuda. Talvez tenha ocorrido algum comportamento estranho com a conta. Se não houver informações suficientes disponíveis, o Credit Scorecard notificará o gerente do banco para ajudar na decisão."



A lógica de aprovação da solução se baseia em algoritmos e códigos de aprendizado de máquina desenvolvidos pela Analytics Network, enquanto o SPSS Modeler atua como o mecanismo que supervisiona os esforços de modelagem e análise de dados. E para fornecer a tecnologia IBM dentro da estrutura do Credit Scorecard, a Analytics Network usa um IBM Embedded Solution Agreement - ESA (Contrato de Solução Embutida).



"Frequentemente, a IA é algo que está oculto do usuário final", observa Camporese. "De muitas maneiras, o cliente não está ciente do que estamos fazendo por trás disso tudo. E, de certa forma, eles não se importam. Estamos agregando o valor da IA ao pequeno negócio, e o ESA possibilita que nos preocupemos com a integração, para que o cliente não precise fazê-lo".