A plataforma digital, que iniciou sua operação com o início da linha de produção em maio de 2018, tem proporcionado resultados de melhoria de qualidade nas linhas de produção de muitas das plantas da Kyocera. Por exemplo, no processo de produção de cerâmicas de alta precisão, foi alcançado um aumento de quase 6% no rendimento como resultado das melhorias na detecção de defeitos.

"A Kyocera tem quase 40 anos de história na produção de cerâmicas de alta qualidade e acumulou um alto nível de know-how técnico, mas mesmo assim, produtos defeituosos eram inevitáveis.Usando o modelo de IA desenvolvido com o IBM SPSS Modeler incorporado à plataforma de análise CFC, encontramos a causa de defeitos que nem os trabalhadores experientes perderam. A melhoria de 6% na taxa de rendimento é realmente incrível. Em apenas alguns meses, melhoramos a taxa de defeitos, que não tínhamos conseguido reduzir há décadas", afirma Maeda.

Efeitos:

Melhora a competitividade de preços e a expansão de ações por meio da redução de custos

Permite linhas de produção ininterruptas e sem defeitos

Melhora as taxas de utilização da capacidade por meio de linhas de produção autônoma usando robôs e IA

Cria uma plataforma digital que integra planejamento, escalonador e sistema operacional de produção

Melhora a taxa de rendimento do processo de produção de componentes de cerâmica fina em cerca de 6%

Fornece informações sobre o fluxo de trabalho dos operadores, liberando-os para se concentrarem em trabalhos de maior valor

Aumenta as vendas comerciais existentes reduzindo os custos por meio da duplicação da produtividade

Com essas conquistas constantes, Kyocera está avançando ainda mais no Projeto de Doubling de Produtividade.

Está planejando melhorar o nível de conquista posicionando os três anos de 2020 a 2023 como a fase de crescimento e o período depois disso como a fase de penetração. Enquanto isso, Kyocera também está explorando a evolução das plataformas digitais.

"A plataforma digital que integra os diversos dados no processo de produção mostrou algum progresso, mas ainda não é suficiente para realizar a produção autônoma que estamos buscando. O objetivo real da plataforma digital é que os insights obtidos com o sistema alterem os fluxos de trabalho dos operadores e liberem eles para se concentrarem no trabalho de maior valor", diz Maeda.