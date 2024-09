Gerente de materiais (MM) O MM faz a gestão da produção no chão da fábrica. Ele trabalha com 16 modos de operação, como a produção totalmente off-line, a manual e até a produção totalmente automatizada e de alto volume. O MM incorpora mais de 400 elementos avançados de lógica de negócios para gerenciar objetos em wafer, lotes, FOUP e equipamentos, com controle e monitoramento em tempo real de WIP, produto, trabalho e processo.

Sentido e resposta Senso e resposta (SaR) é uma estrutura de desenvolvimento e tempo de execução para o tratamento de eventos de fábrica, o que aumenta a utilização e a eficiência da produção. Os usuários do SaaS criam fluxos de trabalho para detectar eventos de negócios nos sistemas existentes (como o MM, por exemplo), executam regras de negócios e respondem aos recursos da fábrica em tempo real. Esses fluxos de trabalho podem ser incluídos continuamente, sem interrupção no sistema.

Controle avançado de processos O Controle Avançado de Processos (APC) do SiView é pré-integrado ao MM/DCS e aceita Java/BPEL na implementação da lógica de negócios. Além disso, é possível adotar modelos matemáticos desenvolvidos externamente (como MATLAB) como uma biblioteca. Com isso, o pessoal da engenharia, ciência e economia trabalha nos modelos de controle de processo de forma rápida e eficaz.

Alta disponibilidade de escalabilidade A Alta Escalabilidade de Disponibilidade (HAS) do SiView viabiliza o agrupamento de processos de servidor CORBA (como servidores de MM). O HAS detecta e recupera automaticamente as falhas no processo do servidor CORBA e traz flexibilidade à extensão do servidor CORBA. Na configuração do HAS, as alterações nos aplicativos para correções e aprimoramentos podem ser aplicadas sem afetar as atividades de produção.

Programa de supervisão de máquinas O Programa de Supervisão de Máquinas do (tMSP) SiView é um serviço do SiView Standard na aplicação do controle das ferramentas de manufatura, que controla as comunicações entre uma peça do equipamento (ferramenta) e o MES. O SiView Standard roda em um mecanismo lógico multi-threaded orientado por eventos e voltado para serviços; e usa plug-ins para viabilizar a lógica comercial. Além disso, o SiView Standard traz uma coleção de módulos prontos para uso em vários protocolos de comunicação comuns; assim, os desenvolvedores de aplicativos podem se dedicar à lógica comercial. O TMSP cumpre com o protocolo SECS ou HSMS e aceita o padrão GEM.

Simulador dinâmico de produção O Simulador Dinâmico de Produção do SiView (PDS ou WIP Simulator) é um simulador de eventos discretos para prever movimentos detalhados de lotes, a utilização de ferramentas e instantâneos dos lotes de trabalho em andamento em uma fábrica de semicondutores. O SiView Standard traz um recurso de simulação de alta velocidade pronto para uso, que fornece as informações necessárias para a tomada de decisões na melhoria contínua da operação da fábrica, como planejamento de capacidade, balanceamento de WIP, aumento da produtividade, redução no prazo de entrega, etc.

Expedição em tempo real Pré-integrada ao SiView MES, a Expedição em Tempo Real (RTD) do SiView aprimora as tomadas de decisão inteligente em resposta às condições em constante mudança na fábrica. Graças ao editor de regras baseado em navegador, os usuários do RTD criam e definem regras de negócios/operações com recursos de arrastar e soltar ícones de uma rica coleção de componentes. Como o RTD não exige domínio na programação, os engenheiros podem se dedicar à lógica comercial e responder com rapidez às mudanças na lógica e na fábrica.

Controle estatístico dos processos Baseado na web, o Controle de Processos Estatísticos (CEP) realiza o controle estatístico do processo em tempo real, utilizando dados de processo e dados de medição (pré-integrados com o MM). Usando funções analíticas integradas, o SPC prevê a ocorrência de defeitos e melhora o rendimento graças ao monitoramento em tempo real das tendências dos dados do equipamento de processo.

Gerente de especificações O Gerente de Especificações (SM) oferece as funções de gestão de especificação em tempo de compilação para criar e definir operações. Baseado no SEMATECH CIM Framework, o SM trabalha com mais de 70 classes para criar e definir situações de fabricação de semicondutores com soluções flexíveis de controle de versão, controle de acesso e arquivamento. Essas classes incluem produtos, processos, roteirização, equipamentos, pessoal, além das especificidades da operação.