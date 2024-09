O que é DevOps?

DevSecOps é um DevOps que integra e automatiza continuamente a segurança durante todo o ciclo de vida do DevOps — do início ao fim, do planejamento ao feedback e de volta ao planejamento novamente.

Outra maneira de dizer isso é que o DevSecOps é o que o DevOps deveria ser desde o início. Mas dois dos desafios iniciais, significativos (e por um tempo insuperáveis) da adoção do DevOps foram integrar a experiência em segurança em equipes multifuncionais (um problema cultural) e implementar a automação da segurança no ciclo de vida do DevOps (um problema técnico). A segurança passou a ser vista como uma equipe do não e como um gargalo caro em muitas práticas de DevOps.

O DevSecOps surgiu como um esforço específico para integrar e automatizar a segurança como originalmente pretendido. No DevSecOps, a segurança é um cidadão e um stakeholder de primeira classe, juntamente com o desenvolvimento e as operações, e traz segurança para o processo de desenvolvimento com foco no produto.