A metodologia de cascata, também conhecida como modelo de ciclo de vida sequencial linear, é definida por sua abordagem linear e estruturada para o gerenciamento de projetos. Ela é composta por uma série de etapas que são concluídas em ordem sequencial dentro do ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC). Essas etapas são normalmente rastreadas por meio de visualizações de gráfico de Gantt. O Dr. Winston W. Royce é creditado pelo desenvolvimento dessa abordagem, que ele documentou em seu artigo de 1970, "Managing the Development of Large Software Systems".
Desde sua publicação, surgiram variações da cascata, mas há um consenso geral em torno das seguintes etapas do processo:
Em contraste com o desenvolvimento em cascata, o ágil é definido por sua abordagem iterativa ao gerenciamento de projetos. Em vez de elaborar requisitos longos do projeto no início, uma equipe ágil divide o produto em funcionalidades específicas e lida com cada um sob uma restrição de tempo específica, conhecida como sprint.
O gerenciamento ágil de projetos requer uma equipe multifuncional e auto-organizada, que normalmente consiste de cinco a nove membros. Juntos, eles desenvolvem um software viável durante cada sprint, que combina com outro código funcional de iterações anteriores. No final do tempo do sprint, a equipe demonstra seu trabalho aos stakeholders para feedback, permitindo que elas sejam flexíveis em sua abordagem ao desenvolvimento de software. Como a equipe tem acesso a feedback frequente, pode adaptar o roteiro do produto durante o ciclo de vida de desenvolvimento para garantir que a funcionalidade realmente atenda às expectativas do usuário. Na abordagem em cascata, o envolvimento do cliente normalmente coincide com a entrega do produto final, o que pode ser custoso quando os requisitos são mal interpretados ou documentados de forma incorreta.
Houve 17 indivíduos que acharam o sistema de gerenciamento de projetos em cascata altamente ineficaz e, em 2001, suas ideias sobre o processo de desenvolvimento de software culminaram em um trabalho conhecido como o “Manifesto Ágil”. Este documento destaca valores e princípios específicos a serem priorizados nos fluxos de trabalho de desenvolvimento de software e resultou em vários frameworks ágeis populares, como Scrum, Kanban, Desenvolvimento Dirigido por Funcionalidade (FDD) e Programação Extrema. Desde então, a popularidade do desenvolvimento de software ágil aumentou, especialmente quando comparado ao modelo de cascata.
Inspirado no jogo de rúgbi, o scrum ágil enfatiza o trabalho em equipe para cumprir as entregas, semelhante à maneira como os atacantes precisam trabalhar juntos em um scrum para obter a posse de uma bola de rúgbi. O conjunto de habilidades da equipe scrum ágil scrum varia, mas geralmente inclui as seguintes funções:
Os outros membros da equipe de uma equipe ágil podem variar, mas normalmente incluem usuários de uma variedade de disciplinas, como projeto, análise de dados, QA e desenvolvimento. Esses indivíduos colaboram para decidir quanto trabalho assumir e como vão completá-lo.
As metodologias ágeis também são definidas pelas formas pelas quais a equipe se reúne. Há reuniões específicas que ajudam a facilitar o fluxo de trabalho em toda a equipe. Algumas delas incluem o seguinte:
Embora as equipes de desenvolvimento tenham sido bem-sucedidas em qualquer uma das abordagens de gerenciamento de projetos, certamente há mais ímpeto em torno dos processos ágeis. Não é difícil entender o porquê quando observamos os benefícios que isso pode oferecer às empresas hoje. Embora haja uma série de ferramentas de gerenciamento de projetos que podem ajudar as equipes a acompanhar o progresso, a IBM também pode fornecer sistemas para permitir que os desenvolvedores codifiquem de forma mais ágil.
