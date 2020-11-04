Em contraste com o desenvolvimento em cascata, o ágil é definido por sua abordagem iterativa ao gerenciamento de projetos. Em vez de elaborar requisitos longos do projeto no início, uma equipe ágil divide o produto em funcionalidades específicas e lida com cada um sob uma restrição de tempo específica, conhecida como sprint.

O gerenciamento ágil de projetos requer uma equipe multifuncional e auto-organizada, que normalmente consiste de cinco a nove membros. Juntos, eles desenvolvem um software viável durante cada sprint, que combina com outro código funcional de iterações anteriores. No final do tempo do sprint, a equipe demonstra seu trabalho aos stakeholders para feedback, permitindo que elas sejam flexíveis em sua abordagem ao desenvolvimento de software. Como a equipe tem acesso a feedback frequente, pode adaptar o roteiro do produto durante o ciclo de vida de desenvolvimento para garantir que a funcionalidade realmente atenda às expectativas do usuário. Na abordagem em cascata, o envolvimento do cliente normalmente coincide com a entrega do produto final, o que pode ser custoso quando os requisitos são mal interpretados ou documentados de forma incorreta.

Houve 17 indivíduos que acharam o sistema de gerenciamento de projetos em cascata altamente ineficaz e, em 2001, suas ideias sobre o processo de desenvolvimento de software culminaram em um trabalho conhecido como o “Manifesto Ágil”. Este documento destaca valores e princípios específicos a serem priorizados nos fluxos de trabalho de desenvolvimento de software e resultou em vários frameworks ágeis populares, como Scrum, Kanban, Desenvolvimento Dirigido por Funcionalidade (FDD) e Programação Extrema. Desde então, a popularidade do desenvolvimento de software ágil aumentou, especialmente quando comparado ao modelo de cascata.