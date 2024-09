O que é integração contínua?

Por definição, o DevOps descreve um processo de desenvolvimento de software e uma mudança na cultura organizacional. Esse processo acelera a entrega de um software de maior qualidade, automatizando e integrando os esforços das equipes de desenvolvimento e operações de TI, dois grupos que tradicionalmente exerciam suas tarefas separadamente ou em silos.

Na prática, os melhores processos e culturas de DevOps vão além do desenvolvimento e das operações. Esse grupo inclui engenharia de plataforma e infraestrutura, segurança, conformidade, governança, gerenciamento de riscos, linha de negócios, usuários finais e clientes. O grupo incorpora inputs de todos os stakeholders da aplicação no ciclo de vida de desenvolvimento do software.

Na estrutura de DevOps, a integração contínua fica no início do processo de desenvolvimento do software. É aqui que você verifica seu código pelo menos uma vez por dia para evitar que suas cópias locais se afastem muito do ramo principal da compilação do código. Essa abordagem ajuda a evitar conflitos de mesclagem desastrosos que poderiam "interromper" a compilação e levar horas ou dias para a equipe resolver.

A integração contínua serve como um pré-requisito para os estágios de teste, implementação e liberação da entrega contínua. Toda a equipe de desenvolvimento saberá em poucos minutos após a verificação se você criou um código incorreto, pois o serviço de integração contínua cria e testa automaticamente suas alterações de código em busca de erros.