O que é transformação digital?

Em 2020, a pandemia da COVID-19 revelou os esforços e o progresso (ou a falta deles) da transformação digital de todas as organizações. Os fabricantes aprenderam com que rapidez e eficácia poderiam colocar novos produtos no mercado. Os varejistas se esforçaram para fornecer aos clientes maneiras novas e mais seguras de fazer compras. Os empregadores adotaram ou expandiram tecnologias que permitem que os funcionários trabalhem de casa.

Entre os fluxos de trabalho operacionais, as cadeias de suprimentos foram as mais expostas. As cadeias de suprimentos são sempre vulneráveis e, de acordo com o McKinsey Global Institute, interrupções na cadeia de suprimentos com duração de um mês ou mais ocorrem a cada 3,7 anos (1). Logo após o início da pandemia, os Estados Unidos de repente importaram quase 50% menos dos principais parceiros comerciais (2). As empresas foram forçadas a passar por anos ou décadas de transformação da cadeia de suprimentos em semanas ou meses.

O impacto parece ser duradouro. Em um estudo recente, a Twilio chamou a COVID-19 de "o acelerador digital da década". Antes da pandemia em outubro de 2019, a analista de mercado IDC previu que os gastos mundiais com transformação digital chegariam a USD 2,3 trilhões em 2023 (3). Em dezembro de 2020, oito meses após o início da pandemia, a IDC quase triplicou essa estimativa para USD 6,8 trilhões (4).

Como as empresas se transformam diante da incerteza (PDF)