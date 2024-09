Recuperação e remediação: depois que um incidente é contido, o SOC erradica a ameaça e trabalha para recuperar os ativos afetados ao seu estado anterior ao incidente (por exemplo, limpar, restaurar e reconectar discos, dispositivos de usuário e outros endpoints; restaurar o tráfego de rede; reiniciar aplicações e processos). No caso de uma violação de dados ou ataque de ransomware, a recuperação também pode envolver a transição para sistemas de backup e a redefinição de senhas e credenciais de autenticação.

Post-mortem e refinamento: para evitar uma recorrência, o SOC usa qualquer nova inteligência obtida com o incidente para lidar melhor com vulnerabilidades, atualizar processos e políticas, escolher novas ferramentas de cibersegurança ou revisar o plano de resposta a incidentes. Em um nível mais alto, a equipe do SOC também pode tentar determinar se o incidente revela uma tendência de cibersegurança nova ou em mudança para a qual a equipe precisa se preparar.

Gerenciamento de conformidade: é trabalho do SOC garantir que todas as aplicações, sistemas, ferramentas e processos de segurança estejam em conformidade com os regulamentos de privacidade de dados, como GDPR (Global Data Protection Regulation), CCPA (California Consumer Privacy Act), PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard e HIPAA (Lei de portabilidade e responsabilidade de planos de saúde). Após um incidente, o SOC garante que usuários, reguladores, agentes de segurança pública e outras partes sejam notificados de acordo com os regulamentos e que os dados necessários do incidente sejam retidos para evidências e auditoria.