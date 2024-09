As organizações estão buscando a inovação e transformando seus negócios para estimular o crescimento e a vantagem competitiva, mas enfrentam o desafio de proteger identidades, dados e cargas de trabalho na nuvem híbrida. As empresas bem-sucedidas colocam a segurança no centro de sua agenda de transformação de negócios.

O IBM Cybersecurity Services é um parceiro confiável. Fornecendo serviços de consultoria, integração e segurança gerenciada a recursos ofensivos e defensivos, combinamos uma equipe global de especialistas com tecnologia própria e de parceiros para a criação conjunta de programas de segurança personalizados para oferecer gerenciamento de vulnerabilidades e transformar a segurança em um facilitador de negócios.

O que torna o IBM Consulting Cybersecurity Services único?



Combinamos o domínio e o conhecimento do setor de milhares de especialistas, um ecossistema de parceiros líderes do setor e um modelo de entrega global, regional e local infundido com nossa IA proprietária, automação, inteligência de ameaças e aceleradores de entrega em soluções integradas. Trabalhamos perfeitamente com nossos clientes para oferecer resultados de segurança que aceleram o time to value, protegem os investimentos existentes e criam resiliência cibernética para atender às necessidades dos negócios.