"Na Vale, nossa equipe do centro de defesa cibernética orquestra funções de proteção, detecção e resposta com o suporte de dois parceiros líderes do setor de cibersegurança, combinando o melhor da tecnologia de segurança da Microsoft com a melhoria contínua dos serviços de detecção e resposta a ameaças da IBM Consulting." Dan Harif, diretor de segurança da informação global, Vale Mining