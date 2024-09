Você pode contar com uma equipe de profissionais com qualificações raras e especializadas na cibersegurança (como segurança em nuvem, conhecimento da conformidade ou da identidade) sem precisar montar um centro de operações de segurança com custo alto. Com um MSS, você também previne violações graças à resposta automatizada a incidentes; acaba com a complexidade na segurança; reduz a fadiga de alertas nos recursos internos; e oferece um controle adequado da conformidade.