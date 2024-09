Dinesh é um especialista experiente em cibersegurança com mais de 20 anos de experiência em consultoria e transformação. Como Global Partner na IBM Consulting, ele aconselha CxOs sobre segurança de dados, DevSecOps, segurança quântica segura e estratégia de criptografia. Com um forte histórico de entrega de projetos de segurança em grande escala, Dinesh também atuou como CISO para uma empresa líder no mercado financeiro global, liderando uma equipe de profissionais de segurança para entregar serviços de segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Consultor Executivo, Serviços de Cibersegurança

Greg Tkaczyk

Com mais de 20 anos de experiência em consultoria, Greg faz parte do IBM Global Security Center of Competency, com foco no projeto, implementação e integração de sistemas de tecnologias de segurança e microssegmentação. Ele é um assessor de segurança qualificado (QSA) do setor de cartão de pagamento com certificação CISSP e CISA, possui mestrado em segurança da informação e é um inventor com diversas patentes concedidas pelo USPTO.