OpenID A OpenID Foundation permite que implementações do OpenID Connect e do perfil de leitura e gravação da API de nível financeiro (FAPI) sejam certificadas para perfis de conformidade específicos com o objetivo de promover a interoperabilidade entre implementações.

HIPPA O Programa de Conformidade IBM HIPAA trabalha com os requisitos regulatórios da HIPAA relevantes para as operações de negócios da IBM como provedor de serviços e associado de negócios.Ele se aplica durante todo o ciclo de vida de um contrato de conta de cliente, incluindo engajamento, transição, estado estacionário e rescisão do contrato.A IBM tem políticas e procedimentos para cumprir as partes aplicáveis da Regra de Privacidade da HIPAA, lidar com o uso e divulgação de informações pessoais de saúde (PHI), e a Regra de Segurança da HIPAA, lidando com o armazenamento e transmissão de PHI.