Fundada em 2011 com sede em Belo Horizonte, Brasil, a VLI (link externo ao ibm.com) é a principal operadora de soluções logísticas ferroviárias do país. A empresa controla um sistema integrado de mais de 8.000 km de ferrovias, 700 locomotivas, 6.700 vagões ferroviários, quatro portos e oito terminais intermodais em 10 estados. Também opera em cinco corredores de transporte logístico em todo o Brasil. A VLI atende aos setores industrial, siderúrgico, agrícola e mineral. E conta com cerca de 1.000 prestadores e 8.000 funcionários.

Sobre a Qriar

Com sede em São Paulo, Brasil, a Qriar (link está fora da ibm.com) é especializada no desenvolvimento, integração, implementação e personalização de soluções de cibersegurança. As áreas de especialização incluem gerenciamento de acesso privilegiado, governança e gerenciamento de identidade, autenticação de usuários e gerenciamento de segurança de API. Durante a conferência IBM Think Digital 2020, a empresa foi premiada com o IBM Excellence Award for Outstanding Growth na categoria IBM Security. O prêmio reconhece os parceiros de negócios da IBM que demonstraram excelência e proporcionaram experiências excepcionais aos clientes e crescimento dos negócios. Qriar foi fundada em 2016.