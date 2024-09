A empresa contratou o IBM Business Partner Pontis Research, Inc. (PRI) para fazer o design, testar e implementar dispositivos virtuais do IBM Security® Verify Access hospedados em um ambiente Amazon Virtual Private Cloud. A PRI, um provedor de serviços de segurança que se juntou à IBM há mais de 20 anos, também monitora e gerencia proativamente a solução em sua plataforma iamaware. Seus serviços incluem supervisão de acordos de nível de serviço (SLAs) e relatórios de segurança e conformidade.

Ao selecionar uma oferta da IBM Security, a empresa simplifica as experiências digitais dos usuários com recursos de SSO baseados em token para aplicativos locais, multinuvem e móveis. A empresa também oferece suporte ao SSO para aplicativos de terceiros fora de sua rede com o módulo Federation da solução. Os consultores internos e outros funcionários são automaticamente autenticados na nuvem da AWS no banco de dados interno do Active Directory da empresa, e os usuários externos são gerenciados no Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) incorporado na solução IBM Security Verify Access. A segurança cibernética também é aprimorada com autenticação de diversos fatores (MFA) e proteções integradas contra ameaças avançadas, incluindo os 10 principais riscos de segurança de aplicativos web do Open Web Application Security Project. Além disso, para ajudar na identificação de usuários maliciosos e potencialmente mal-intencionados, o módulo de Controle de Acesso Avançado da solução considera dinamicamente a localização geográfica, o tipo de navegador e outras informações contextuais detalhadas ao avaliar o risco.

Apoiado por uma equipe da AWS, o PRI testou e implementou sem problemas a solução de segurança, integrando-a ao API gateway para a plataforma de gerenciamento de patrimônio. O Diretor de Digital e Informação da empresa trabalhou de perto com os clientes e outros usuários da plataforma para implementar as alterações. Agora, contando com uma infraestrutura de nuvem ágil da AWS projetada para alta disponibilidade, o parceiro de negócios pode dimensionar rapidamente a solução para facilitar o crescimento dos negócios da empresa. Ele também pode ajustar rapidamente os recursos de TI para dar suporte à evolução da funcionalidade de front-end desenvolvida pela empresa. Por exemplo, alguns clientes desejavam conceder permissão a seus assistentes e outras pessoas de confiança para acessar suas contas, portanto, a empresa desenvolveu um recurso de autoridade delegada em seu site externo. A equipe de TI enviou seus requisitos ao PRI, que respondeu rapidamente para que o recurso pudesse ser lançado.



Para atender às necessidades da empresa, a PRI realiza o trabalho de capacitação de TI conforme necessário e on demand. "O produto IBM tem muitos recursos, mas temos uma equipe pequena e não temos o nível de experiência para explorá-lo. O PRI tem isso em sua loja”, explica o Diretor de Digital e Informação. "Com base em nossos requisitos, eles podem ativar e desativar esses recursos para usarmos como serviço."

Vinita Bhushan, Arquiteta de Segurança Corporativa da PRI, concorda. "As iniciativas comerciais da empresa estão sempre mudando, pois ela tem uma equipe pequena e precisa fazer muitas coisas. Como eles são ágeis, temos que garantir que nosso serviço seja ágil."