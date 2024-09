Com a tecnologia IBM em vigor e a experiência da BBS em mãos, a BELBİM está em uma posição melhor do que nunca quando se trata de segurança de seus sistemas de TI. A organização adquiriu camadas adicionais de proteção contra ameaças internas e externas sem incomodar os usuários.

"As senhas são como a chave da porta de entrada de nossa organização: nossa primeira prioridade é protegê-las", afirma Nisanoğlu. "Graças ao IBM Security Verify Privilege Vault e ao BBS, estamos confiantes nessa primeira linha de defesa contra o comprometimento de nossos sistemas".

Automatizando as principais tarefas com a solução da IBM, a BELBİM está se beneficiando de eficiências significativas. A equipe de TI da organização gasta menos recursos no gerenciamento de contas privilegiadas e na demonstração de conformidade com as obrigações regulamentares.

"Desde o projeto com a IBM e a BBS, vimos economias substanciais de custo e de tempo", comenta Nisanoğlu. "Por exemplo, estamos economizando 40% no licenciamento do PAM". Passamos 50% menos tempo administrando contas privilegiadas e concedendo acesso a novos usuários. Nossas equipes de segurança de TI dedicam 20% menos tempo para investigar e revisar incidentes de PAM e podemos gerar os relatórios exigidos pelos reguladores em 80% do tempo que levava antes".

A BELBİM pretende estender a solução com o IBM Security Verify Governance para otimizar o acesso do usuário além das contas privilegiadas. À medida que a organização investiga como pode facilitar a vida dos cidadãos e visitantes de Istambul, as soluções de segurança da IBM a ajudam a atingir seus objetivos e avançam na direção de uma estratégia de confiança zero.

Nisanoğlu conclui: "Introduzindo elementos da abordagem de confiança zero da IBM na segurança, estamos aumentando nossa resiliência cibernética capacitando nossos usuários para trabalharem de forma eficaz. Consequentemente, podemos nos concentrar em nossa missão principal: manter Istambul em movimento para cidadãos e visitantes".