Gerenciamento de identidade e acesso (IAM)

As ferramentas e os serviços de Gerenciamento de acesso e identidade (IAM) permitem que as empresas implementem protocolos de aplicação de políticas para todos os usuários que tentam acessar tanto os serviços no local quanto os serviços baseados em nuvem. A principal funcionalidade do IAM é criar identidades digitais para todos os usuários para que possam ser monitorados corretamente e restringidos quando necessário durante todas as interações de dados.

Prevenção contra perda de dados (DLP)

Os serviços de prevenção contra perda de dados (DLP) oferecem um conjunto de ferramentas e serviços projetados para garantir a segurança dos dados regulados na nuvem. As soluções de DLP utilizam uma combinação de alertas de remediação, criptografia de dados e outras medidas preventivas para proteger todos os dados armazenados, estejam em repouso ou em movimento.

Gerenciamento de informações de segurança e eventos (SIEM)

O Gerenciamento de informações de segurança e eventos (SIEM) constitui uma solução abrangente de orquestração de segurança que automatiza o monitoramento, a detecção e a resposta a ameaças em ambientes baseados em nuvem. Usando tecnologias impulsionadas pela inteligência artificial (IA) para correlacionar dados de registro em múltiplas plataformas e ativos digitais, a tecnologia SIEM permite que as equipes de TI apliquem com sucesso seus protocolos de segurança de rede e, ao mesmo tempo, consigam reagir rapidamente a qualquer ameaça potencial.

Continuidade dos negócios e recuperação de desastres

Independentemente das medidas preventivas que as organizações tenham em vigor para suas infraestruturas locais e baseadas na nuvem, ainda podem ocorrer violações de dados e interrupções de fornecimento de dados. As empresas precisam conseguir reagir rapidamente a vulnerabilidades recém-descobertas ou interrupções significativas do sistema o mais rápido possível. As soluções de recuperação de desastres são um ponto fundamental na segurança da nuvem e fornecem às organizações as ferramentas, os serviços e os protocolos necessários para acelerar a recuperação dos dados perdidos e retomar as operações comerciais normais.