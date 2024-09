O que você pode fazer

Estabeleça referências de desempenho pré-migração O APM Monitoring do IBM Instana Observability reúne automaticamente as principais métricas de desempenho, como taxas de erro, tempos de carregamento de página e velocidades de transação. Essas métricas fornecem insights abrangentes sobre o desempenho da carga de trabalho antes da migração, ajudando no planejamento, priorização, dimensionamento e garantia da integridade da aplicação durante a migração. Explore o monitoramento de APM

Entenda suas necessidades de infraestrutura O mapa de infraestrutura do Instana fornece uma visão geral de todos os sistemas monitorados, incluindo detalhes granulares que destacam os padrões de uso de recursos. Essas métricas proporcionam visibilidade integral do desempenho da infraestrutura, para ajudar a identificar pontos de acesso de uso e permitir que você dimensione corretamente sua infraestrutura de nuvem durante a migração. Explore o monitoramento da infraestrutura

Automatize o provisionamento e a orquestração da nuvem O Instana automatiza o provisionamento e a orquestração da infraestrutura em nuvem, facilitando a implementação e o gerenciamento de aplicações em diversas plataformas de nuvem, incluindo AWS, Azure e GCP. Ele se integra sem dificuldades a ferramentas nativas da nuvem, como AWS CloudWatch, Azure Monitor e Google Cloud Operations para visibilidade ponta a ponta das cargas de trabalho na nuvem.

Identifique a causa raiz dos problemas durante a migração Se surgirem problemas durante a migração, o monitoramento APM com o Instana ajuda a responder rapidamente à pergunta se o aplicativo ou a nuvem estão causando um problema. O Instana fornece automaticamente dados contínuos de alta fidelidade com um segundo de granularidade e rastreios de ponta a ponta em todas as aplicações e dependências, para ajudar a identificar problemas com a experiência do usuário sem demora. Explore o monitoramento de APM